Barcellona-Las Palmas, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Las Palmas è una gara valida per la trentesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Superato il Girona in classifica, e ristabilito ovviamente quello che è l’ordine delle cose, adesso il Barcellona ha sicuramente la voglia di mettere nel mirino il Real Madrid, ma gli uomini di Xavi sanno anche benissimo che riprendere la squadra di Ancelotti, distante otto lunghezze, è inarrivabile. Insomma, si cercherà di farlo, ma intanto l’obiettivo è quello di mantenere il secondo posto.

I catalani di Xavi – per chi non lo sapesse lascerà alla fine della stagione – non perdono dalle scorso 27 gennaio. Quindi oltre due messi. E, come sappiamo, hanno anche eliminato in Champions League il Napoli. Insomma, le cose stanno andando davvero bene da quelle parti. Però la sensazione è che il Barcellona possa decisamente chiudere la stagione senza vincere nulla. E sappiamo bene come una cosa del genere da quelle parti è vista malissimo. Ma tant’è, si cercherà di chiudere la stagione nel migliore dei modi, e si cercherà di vincere tutte le partite che rimangono per non lasciare nulla al caso e non avere rimpianti. E contro il Las Palmas, problemi di vittoria, non ce ne dovrebbero essere.

Gli ospiti infatti, oltre a venire da un ciclo difficile di cinque partite senza nessuna vittoria, hanno fatto già il proprio: la salvezza è decisamente conquistata da un pezzo, quindi una sconfitta contro una squadra decisamente più forte, ci può stare. E siccome al Barcellona questi punti servono, allora non possiamo avere dubbi su chi vincerà questa partita.

Come vedere Barcellona-Las Palmas in diretta tv e streaming

Barcellona-Las Palmas, valida per la ventinovesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Quella del MontJuc è una sfida da almeno tre reti complessive e con una vittoria del Barcellona che sembra scritta, scontata, per quello che vi abbiamo raccontato prima. Occhio anche alla rete di Lewandowski, che tornerà felice di aver raggiunto con la propria nazionale l’Europeo in Germania.

Le probabili formazioni di Barcellona-Las Palmas

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubardi, Fort; Lopez, Gundogan, Roberto; Raphinha, Lewandowski; Joao Felix.

LAS PALMAS (4-5-1): Alvaro Valles; Araujo, Alex Sureaz, Marmol, Cardona; Munir, Javier Munoz, Perrone, Rodriguez, Moleiro; Ramirez.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1