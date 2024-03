Brentford-Manchester United, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brentford-Manchester United è una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Due settimane fa il Manchester United ci ha regalato una delle partite più divertenti della stagione: il 4-3 con il Liverpool in FA Cup, oltre a permettere ai Red Devils di staccare un pass per la semifinale della coppa nazionale, ha deliziato il palato degli appassionati garantendo emozioni e spettacolo. Poco prima dei calci di rigore, a castigare i Reds al minuto 120 c’ha pensato l’insospettabile Diallo, acquistato qualche anno fa dalle giovanili dell’Atalanta e finora a tutti gli effetti un oggetto misterioso.

Oltre alla coppa, che addolcirebbe una stagione disastrosa soprattutto nella prima parte, gli uomini di Erik ten Hag hanno l’obbligo di provare a rientrare nella corsa per il quarto/quinto posto, almeno fino a quando non arriverà la sentenza della matematica. La situazione è la seguente: lo United è sesto, con 9 punti da recuperare sull’Aston Villa quarto, che però ha una gara in più. Con un finale in crescendo, insomma, i Red Devils potrebbero dire la loro. Del resto, da gennaio in poi sono stati molto più continui, sbagliando sostanzialmente due partite, quella con il Fulham ad Old Trafford e il derby con il City. In campionato l’ultima uscita di Bruno Fernandes e compagni era stata quella con l’Everton, battuto 2-0 grazie ai gol del centrocampista portoghese e di Rashford, altra colonna portata della formazione guidata dal tecnico olandese.

Il Brentford rischia grosso

Prima di due gare complicate con Chelsea e Liverpool, bisognerà fare risultato pieno nella trasferta londinese contro il Brentford, squadra che sta non sta attraversando un momento facile.

Dopo due salvezze tranquille e senza patemi, gli uomini guidati da Thomas Frank rischiano di vivere un finale ad alta tensione, considerando che dopo la sconfitta di due settimane fa contro il Burnley (2-1) sono stati ufficialmente risucchiati nella lotta per non retrocedere. Le Bees hanno 26 punti, soltanto cinque in più del Nottingham Forest terzultimo e, cosa ancora più preoccupante, hanno totalizzato a malapena quattro punti nelle ultime nove giornate di Premier League. Tra le cause di questo tracollo ci sono anche gli infortuni: contro lo United Frank deve fare a meno dello squalificato Reguilon e degli infortunati Norgaard, Schade, Hickey, Mee, Henry, Pinnock e Dasilva. Tante assenze anche in casa Red Devils: mancheranno all’appello Diallo, Shaw, Lisandro Martinez, Malacia e Martial. In dubbio pure Casemiro e Maguire.

Come vedere Brentford-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida tra Brentford e Manchester United è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Guardando alle ultime prestazioni del Brentford verrebbe da dire ad occhi chiusi United, ma occhio alla voglia di riscatto delle Bees, sempre temibili sul loro campo – soprattutto contro le big – e con una coppia di attaccanti molto ispirata, composta da Toney e Wissa. Insomma, potrebbe non filare tutto liscio per lo United, comunque favorito in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Brentford-Manchester United

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Zanka, Collins, Ajer; Roerslev, Janelt, Onyeka, Jensen, Lewis-Potter; Mbeumo, Toney.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Dalot; Mainoo, McTominay; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2