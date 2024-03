Celta Vigo-Rayo Vallecano, Liga: tv, formazioni, pronostici

Celta Vigo-Rayo Vallecano è una gara valida per la trentesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 14:00: tv, formazioni e pronostici

Celta Vigo e Rayo Vallecano se ne sono andate alla sosta vincendo due importanti partite. E sicuramente speravano di non doversi fermare proprio in un momento come quello. Ma le nazionali hanno preso il sopravvento e adesso c’è da ripresentarsi con le stesse motivazioni e con la stessa voglia vista prima dello stop.

I punti che questo match mette in palio sono davvero importanti per la corsa salvezza di entrambe. Il Celta Vigo ha cinque lunghezze di vantaggio sul Cadice che in questo momento sarebbe retrocesso: e non un margine che permette di stare del tutto tranquilli. Il Rayo di punti ne ha 29, due in più della squadra che domenica di Pasqua affronterà in trasferta. Evidente che per il Celta è scattata l’operazione sorpasso che potrebbe decisamente andare a buon fine.

Una gara, questa, che negli ultimi cinque incroci ha regalato solamente cinque gol e che soprattutto si sono concentrati solamente in due partite. Entrambe in casa del Celta, e tutte e cinque proprio della formazione di casa che ha vinto. Sì, lo storico è tutto decisamente dalla parte di Aspas e compagni, che potrebbero anche in questo caso riuscire a prendersi l’intera posta in palio.

Come vedere Celta Vigo-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Il pronostico

Come detto il Celta Vigo ha vinto entrambe le ultime due sfide che ha giocato in casa contro il Rayo. Non subendo nemmeno gol. Diciamo quindi questa situazione si dovrebbe ripetere anche stavolta. Con annesso sorpasso in classifica.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Rayo Vallecano

CELTA VIGO (3-4-2-1): Guaita; Mingueza, Nunez, Dominguez; Maquillo, Sotelo, Beltran, Alvarez; Aspas, Bamba; Larsen.

RAYO VALLECANO (4-4-2): Dimitrivieski; Balliu, Mumin, Lejeune, Chavarria; Palazon, Lopez, Valentin, de Frutos; de Tomas, Garcia.



POSSIBILE RISULTATO: 2-0