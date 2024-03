I pronostici di sabato 30 marzo: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 30 marzo: dopo la sosta per le nazionali tornano in campo Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

La trentesima giornata di Serie A sarà spezzata in due tronconi: il primo è in programma questo sabato con cinque partite in quattro orari differenti. Napoli-Atalanta e Fiorentina-Milan promettono gol, l’altro big match di giornata tra Lazio e Juventus sarà invece probabilmente più bloccato.

Il nuovo allenatore Tudor punterà prima di tutto sulla solidità difensiva e anche Allegri dall’altra parte bada prima di tutto a non prenderle.

Pronostici altre partite

In Bundesliga vittoria alla portata per il Bayer Leverkusen che affronta l’Hoffenheim sperando in un passo falso del Bayern Monaco nel “Klassiker” contro il Borussia Dortmund per mettere definitivamente le mani sul Meisterschale.

In Premier League abbuffata di gol probabile in Tottenham-Luton Town e Chelsea-Burnley, atteso almeno un gol per squadra in Newcastle-West Ham.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Genoa vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Genoa-Frosinone, Serie A, ore 15:00

Vincenti

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30)

• Lipsia (in Lipsia-Mainz, Bundesliga, ore 15:30)

• Barcellona (in Barcellona-Las Palmas, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Lipsia-Mainz, Bundesliga, ore 15:30

• Tottenham-Luton Town, Premier League, ore 16:00

• Chelsea-Burnley, Premier League, ore 16:00

• Fiorentina-Milan, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Napoli-Atalanta, Serie A, ore 12:30

• Borussia Mönchengladbach-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30

• Bayern Monaco-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 18:30

• Newcastle-West Ham, Premier League, ore 13:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Lazio-Juventus, Serie A, ore 18:00)