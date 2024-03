Lecco-Cittadella e Parma-Catanzaro, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Lecco-Cittadella e Parma-Catanzaro sono valide per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Ormai il Lecco ha pochissime possibilità di raggiungere la salvezza. I playout per i lombardi, al loro primo e storico anno in Serie B, sono distanti dieci punti. Una vera e propria enormità che non lascia davvero nessuna speranza. E quindi il match contro il Cittadella, una formazione che invece non solo deve prima guardarsi alle spalle, ma che punta anche a chiudere magari entrando nei playoff (la classifica è cortissima), sembra essere indirizzata.

La truppa di Gorini ha superato un momento difficilissimo. Tant’è che il tecnico ha pure deciso di cambiare modulo per dare qualche certezza in più ai suoi uomini. E i risultati sono arrivati. Ecco perché i veneti sono favoriti. E dovrebbero anche riuscire a prendersi i tre punti.

Il Parma capolista, invece, ha la possibilità contro il Catanzaro non di chiudere il campionato ma quasi. La formazione allenata da Pecchia vede vicinissimo il traguardo e non ha nessuna intenzione di mollare adesso. All’andata la squadra di Vivarini, in casa, è stata distrutta dallo strapotere dei ducali. Ma questa volta almeno una rete i calabresi la dovrebbero trovare dentro questo match. Ma per i tre punti non ci possono essere davvero dubbi in questo caso.

Come vedere Lecco-Cittadella e Parma-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Lecco-Cittadella e Parma-Catanzaro sono in programma lunedì 1 aprile. Entramba alle 15:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Lecco-Cittadella

Gara da almeno una rete per squadra e che potrebbe pure regalare almeno tre reti complessive. Una sfida da vittoria ospite. Le motivazioni tra Lecco e Cittadella faranno decisamente la differenza.

Le probabili formazioni

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lemmens, Ierardi, Capradossi, Lepore; Crociata, Degli Innocenti, Galli; Inglese, Novakovich, Parigini.

CITTADELLA (3-5-2): Maniero; Salvi, Negro, Frare; Carissoni, Amatucci, Danzi, Vita, Rizza; Baldini, Magrassi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2