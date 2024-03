Sorteggio tabellone Atp Marrakech 2024, ecco chi incontrerà Berrettini al primo turno del torneo che inaugura la stagione sulla terra rossa.

Nel 2022 ha subito un intervento alla mano che non gli ha permesso di giocare, come si ricorderà, per diversi mesi. L’anno successivo le sue intenzioni erano buone, ma il solito problema agli addominali gli aveva rotto inaspettatamente le uova nel paniere. Costringendolo a ritirarsi alla vigilia degli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, in occasione dei quali avrebbe dovuto sfidare il talentuoso Holger Rune.

Morale della favola: per ben due anni di fila, Matteo Berrettini non ha potuto giocare – o lo ha fatto solo per poco – sulla terra rossa. A maggior ragione, adesso che può – meglio fare sempre i dovuti scongiuri – non vede l’ora di sporcarsi un po’ le scarpe e i calzoncini e di confrontarsi di nuovo con una superficie sulla quale se l’è sempre cavata egregiamente. Nel 2021 aveva centrato i quarti di finale del Roland Garros, giusto per rispolverare qualche ricordo e per rammentare ai lettori che anche sulla terra battuta il martello romano s’è dato, in passato, un gran da fare.

Quest’anno ha deciso, a differenza di 365 giorni fa, di non buttarsi direttamente nella mischia. Prima di passare ai tornei più complicati, si sgranchirà infatti le gambe all’Atp di Marrakech, che avrà inizio il 1° aprile e che animerà la città marocchina per tutta la settimana immediatamente precedente all’appuntamento di Montecarlo.

Sorteggio Atp Marrakech 2024, il possibile percorso di Berrettini in Marocco

In tabellone, insieme al finalista di Wimbledon 2021, ci sono vari giocatori che, proprio come lui, hanno preferito sgranchirsi un po’ le gambe prima di scendere in campo per il Masters 1000 di lusso che si gioca nel Principato.

Con lui ci saranno, tra gli altri, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, Albert Ramos-Vinolas, Daniel Evans, Stan Wawrinka, Laslo Djere, Jaume Munar, Facundo Diaz Acosta e Alexander Shevchenko. Andiamo a scoprire, adesso, cosa ha decretato il sorteggio del tabellone di Marrakesh 2024 e contro chi esordirà il nostro Berrettini al primo turno del torneo che, di fatto, farà da apripista alla sua nuova avventura sulla terra rossa.

