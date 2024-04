10eLotto, chi la dura la vince: 50mila euro con questa modalità speciale

10eLotto, sapevi che esiste una modalità speciale sulla quale conviene puntare in fase di giocata? Scopri cosa è successo nelle scorse ore.

La speranza si può “rigenerare” addirittura ogni 5 minuti. Perché è questo l’intervallo di tempo che separa un’estrazione dall’altra. E sono tantissime, ogni giorno, le persone che si precipitano a giocare nella speranza, spesso purtroppo vana, di imbattersi nella dea bendata. Qualcuno non ci riesce, qualcun altro sì. Come l’uomo, ad esempio, che nelle scorse ore ha fatto parlare di sé per via di un colpo niente male. La sua storia, per il motivo che comprenderete a breve, è rimbalzata in ogni dove.

Il giocatore, residente a Biella, si è recato, come fanno quotidianamente decine di migliaia di aspiranti fortunelli del Bel Paese, in ricevitoria per sfidare la sorte. Ha deciso d’investire nel gioco 4 euro, mai immaginando, probabilmente, che quello fosse il giorno giusto per farlo. Sarà andato a tentoni, un po’ come tutti, credendoci ma non confidando troppo, al tempo stesso, nel fato. Solo che stavolta ha sbagliato. Stavolta la ruota è girata e ha fatto sì che accadesse qualcosa di abbastanza remoto.

L’uomo in questione ha giocato al 10eLotto con una modalità speciale: si chiama Modalità Frequente, che permette di giocare, per l’appunto, ogni 5 minuti. E grazie a questa decisione, pensate un po’, si è assicurato un premio veramente notevole: ha portato a casa una vincita pari a 50mila euro, centrando il 9. Una somma cospicua, dunque, soprattutto se rapportata all’investimento irrisorio iniziale.

Non è finita qui. La dea bendata in queste ore ha macinato tanti chilometri, tanto è vero che, dopo aver fatto tappa a Biella, ha fatto un salto a Remanzacco, in provincia di Udine. E ha fatto, in un certo senso, il bis.

In comune, con la storia precedente, c’è l’ammontare complessivo dell’investimento iniziale: anche l’uomo protagonista di questa seconda storia ha puntato 4 euro al 10eLotto. Anche lui ha fatto 9, come il precedente, con la differenza che optato, però, per l’opzione Extra, nell’estrazione collegata a quella dell’ancor più famoso gioco del Lotto.

Il giocatore che sceglie questa modalità, sostanzialmente ha la possibilità di partecipare ad una seconda estrazione di 15 numeri che viene effettuata tra i soli 70 numeri non estratti al 10eLotto. Pure lui ha potuto fare festa: ha vinto 10mila euro in meno rispetto al suo “collega” piemontese, ma di questi tempi 40mila euro non si disdegnano mica.