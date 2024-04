Allegri quasi esonerato: “Società in allarme”

Allegri sta per essere esonerato? Sui social montano voci su voci su un possibile addio dell’allenatore livornese, ma dalla società tutto tace.

Emanuele Gamba, giornalista de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per cercare di fare chiarezza sulla delicatissima situazione in casa Juventus. Non era mai capitato che, a questo punto del campionato, la squadra bianconera fosse così distante dalla vetta: sono 20 i punti che separano la Juve dall’Inter. Per i tifosi c’è un responsabile e chiedono che sia subito esonerato.

La dirigenza bianconera, però, non può permettersi di mandar via subito Massimiliano Allegri. Economicamente, l’esonero sarebbe insostenibile. Ciononostante pare che Giuntoli abbia già cominciato prendere contatti con l’entourage di Thiago Motta del Bologna, visto a oggi come il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo a Torino.

⁠“Allegri parla sempre alla vigilia“, ha dichiarato Gamba, “e non tutti gli allenatori lo fanno. La sua disponibilità è sempre stata al massimo. Spesso la sua comunicazione non è diretta, gli piace sviare. Questa volta non ha fatto la conferenza stampa, e forse è meglio così, visto che ormai da due mesi dice sempre le stesse“.

“La sconfitta contro la Lazio in campionato ha allarmato la società“, ha proseguito l’intervistato, “la sensazione è che la squadra sia alla deriva. Una deriva molto lenta. Oggi la Juve è una squadra con un malessere profondo. Inoltre non si capisce come poter interrompere questo flusso negativo”.

Allegri rischia di essere esonerato: “Partita contro la Lazio fondamentale“

Stasera, Allegri incontrerà di nuovo Tudor, per l’andata di semifinale di Coppa Italia. “Non so se Allegri rischi di essere esonerato se questa sera la Juve dovesse perdere. Ho informazioni contrastanti. E ciò significa che all’interno della società c’è divisione. Molti in società pensano sia sbagliato esonerare Allegri, anche perché non c’è un’alternativa“.

“In orbita Juventus non c’è un De Rossi a portata di mano. Ci sarebbe Montero… Ma dalla società non è ritenuto valido nemmeno per guidare la Primavera. Altri in società, invece, sono convinti che con Allegri si possa centrare la qualificazione alla prossima Champions“.

“Non credo che Allegri possa pensare alle dimissioni come ha fatto Sarri“, ha concluso il giornalista. “Molti pensano che i calciatori giochino contro Allegri, ma non è così… E infatti ci sono tanti che pensano che questi, per come giocano male, non siano capaci nemmeno di giocare contro l’allenatore”.

E intanto Manna, braccio destro di Giuntoli passato dalla Juventus al Napoli, dove ricoprirà il ruolo di nuovo ds. Manna sa scoprire i giovani talenti, come dimostra il passato da responsabile tecnico della NextGen bianconera.