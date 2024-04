Arsenal-Luton Town, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Luton Town è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Nella domenica di Pasqua l’Arsenal è riuscito ad evitare la sconfitta all’Etihad Stadium, un posto da cui solo in pochi – solitamente – escono indenni, pareggiando 0-0 con il Manchester City ed evitando il temuto sorpasso da parte della squadra di Pep Guardiola. Il Liverpool, che qualche ora prima aveva avuto la meglio sul Brighton, adesso guarda tutti dall’alto verso il basso.

I Gunners invece sono secondi a 2 sole lunghezze dai Reds, ma alle loro calcagna troviamo sempre i Cityzens campioni in carica, che restano a -1. Insomma, la lotta per il titolo in Premier League è sempre apertissima e lo scontro diretto pasquale non ha dissipato alcun dubbio a riguardo. Gli uomini di Mikel Arteta hanno subito il palleggio, quasi asfissiante, del City ma si sono difesi bene, senza correre grossi rischi. E poco importa se si è interrotta la striscia di vittorie che in campionato andava avanti dallo scorso dicembre. Da qui a maggio l’Arsenal non giocherà più scontri diretti, eppure le partite insidiose non mancano. Il Luton Town in teoria non dovrebbe rientrare tra queste: è una neopromossa, sta battagliando per evitare l’immediata retrocessione in Championship e manca l’appuntamento con i tre punti dallo scorso 30 gennaio.

Il Luton non ha problemi a fare gol

Sarebbe un errore, però, se i Gunners sottovalutassero un avversario che sul piano del gioco, pur con i diversi limiti che lo caratterizzano, non sta sfigurando. E che è abituato ad “osare” anche contro le cosiddette big.

Il Luton sabato ha creato numerosi grattacapi al Tottenham, che ha avuto bisogno di una difficile rimonta per prendersi l’intera posta in palio (2-1). La squadra di Rob Edwards brilla particolarmente in fase di possesso palla e lo dimostra il fatto che in campionato non resta a secco di gol addiritura da novembre. Per arrivare a conquistare la salvezza, tuttavia, servirà uno sforzo in più, considerato che al momento gli Hatters sarebbero retrocessi: hanno gli stessi punti del Nottingham Forest, 22, ma una peggiore differenza reti.

Come vedere Arsenal-Luton Town in diretta tv e in streaming

La sfida tra Arsenal e Luton Town è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Arsenal in questa stagione ha sempre vinto contro le neopromosse e non perde in casa con una di loro dal lontano 2008. Non ci aspettiamo un risultato diverso ma è assai probabile che il Luton riesca a segnare almeno una rete all’Emirates Stadium: del resto, nel match d’andata i Gunners patirono le folate offensive degli Hatters, spuntandola al termine di un rocambolesco 4-3.

Le probabili formazioni di Arsenal-Luton Town

ARSENAL (4-3-3): Raya; Tomiyasu, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard.

LUTON TOWN (4-3-3): Kaminski; Kabore, Hashioka, Mengi, Johnson; Mpanzu, Barkley, Clark; Townsend, Morris, Woodrow.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1