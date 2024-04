Gratta e Vinci, sempre e solo “Il Miliardario”: vincita massima

Gratta e Vinci, sempre e solo “Il Miliardario”: un’altra vincita massima col biglietto più amato dagli italiani. Ecco di quel tagliando della famiglia stiamo parlando

Non c’è niente da fare. Ma proprio nulla. Ci sono quei Gratta e Vinci che gli italiani amano e che decidono di acquistare sempre. E che soprattutto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a differenza di tanti altri, non ha nessuna intenzione di togliere dal mercato. E noi ci aggiungiamo giustamente, anche.

Perché si potrebbe scatenare una rivolta. Scherziamo, ovviamente. Però è indubbio che Il Miliardario, a partire da quello che ha un valore commerciale di cinque euro e finendo a quello che sul mercato costa 20euro, è il Gratta e Vinci che stuzzica la passione di molti utenti. Sarà anche per quel nome che piace, accarezza le corde giuste, quelle del sentimento e quelle di un cambio di vita pazzesco. Insomma, non c’è modo di far cambiare idea agli italiani. Anche perché – e sicuramente questo non è proprio un fattore di poco conto – questo biglietto continua a regalare delle vincite clamorose, di quelle che passano alla storia. Agimeg.it, infatti, ci racconta di un’altra vincita massima. E andiamo a vedere con quale della famiglia.

Gratta e Vinci, ecco il colpo da 500mila euro

“Purtroppo” – scritto tra virgolette perché ci rendiamo conto che non è proprio la parola adeguata – la vincita massima è arrivata con il tagliando che costa 5 euro, quindi il più vecchio della famiglia e di conseguenza quello che mette in palio 500mila euro.

Il colpo grosso è stato fatto a Ardea, comune in provincia di Roma. Un solo numero centrato, quello magico: il fortunato non ha avuto nessun bisogno di trovare bonus o altro. Ma è riuscito a vincere grattando uno dei numeri che gli erano apparsi tra i vincenti. Cinquecentomila euro, quindi, in una normale giornata probabilmente anche lavorativa. Per la vincita massima del Miliardario c’è una possibilità su 6 milioni. Una fortuna sfacciata, clamorosa. Di quelle che non a tutti capitano. Sono pochi infatti gli eletti che ci riescono. Ad Ardea è successo proprio in questo modo.