Gratta e Vinci, il nuovo tagliando è ricco: 35milioni di euro

Gratta e Vinci, il nuovo tagliando è ricco: distribuiti premi in due mesi per oltre 35milioni di euro. Ecco il dettaglio di questo nuovo, particolare, biglietto

Quello del Gratta e Vinci “Forza 100 200” è un tagliando particolare. Uno di quelli che cambia la storia di questa Lotteria istantanea. In circolazione dallo scorso mese di febbraio sia nelle varie ricevitorie ufficiali e sia online, questo biglietto mette in palio il premio del costo stesso (5 euro) e solamente altri tre importi.

Cento euro, duecento euro e infine 500mila euro, che è il premio massimo. Si vince solo questo e, a quanto pare dai dati che Agimeg.it ha tirato fuori, sono molti gli italiani che hanno comunque deciso di acquistarlo. No, non ci sono i dati delle vendite in questo caso, ma ci sono i dati di quanti premi da due mesi a questa parte il nuovo biglietto ha regalato. E sono numeri davvero incredibili.

Gratta e Vinci, ecco tutti i premi fino al momento

Sì, sono dei numeri davvero importanti quelli venuti fuori nel corso di questi mesi. Visto che parliamo di una circolazione di denaro che supera i 35milioni di euro complessivi. E come è possibile tutto questo? Calcolatrice alla mano, e senza inventarci nulla, è proprio questo il computo totale che viene fuori.

Nel dettaglio quindi, da quanto questo Gratta e Vinci è stato messo in circolazione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha regalato 252.000 premi da 100 euro e 53.000 da 200 euro. In poche parole un tagliando su “45 è vincente per premi superiori al costo della giocata. C’è anche una possibilità su circa 14 milioni di aggiudicarsi il premio massimo di 500.000 euro”. In questo caso, comunque, è davvero altissima come cosa. Ma anche negli altri casi non è che si scherza come probabilità di vincita. Comunque, facendo il calcolo di tutti i soldi vinti fino al momento si superano i 35milioni di euro. Ed è quello il numero che ci interessa.