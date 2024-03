Newcastle-West Ham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Newcastle-West Ham è una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Tra le squadre in piena lotta per la qualificazione alle coppe “minori” (Europa League e Conference League) ci sono anche West Ham e Newcastle, pronte a contendersi punti pesanti in quest’interessante scontro diretto. Per i detentori della Conference League il momento di crisi vissuto tra gennaio e febbraio sembra essere alle spalle: prima della sosta il West Ham ha battuto Brentford ed Everton e pareggiato con Burnley e Aston Villa, inanellando quattro risultati positivi di fila e difendendo il settimo posto.

In mezzo c’è stata pure la doppia sfida con il Friburgo in Europa League, travolto con 5-0 a Londra dopo aver perso 1-0 l’andata in Germania (nei quarti di finale i londinesi se la vedranno con il Bayer Leverkusen capolista della Bundesliga). Il tallone d’Achille di questi Hammers rimane la difesa, la più perforata in assoluto (50 gol incassati finora) tra le prime 12 dell’attuale classifica della Premier League ed in campionato l’ultimo clean sheet fatto registrare dagli uomini di David Moyes risale allo scorso 2 gennaio. Da questo punto di vista non “scherza” neppure il Newacastle, molto meno solido rispetto ad un anno fa: i Magpies hanno subito soltanto 2 gol in meno del West Ham e sono decisamente più vulnerabili in trasferta.

Scontro diretto per l’Europa

In classifica i bianconeri – che a differenza degli Hammers sono impegnati solo in campionato – hanno quattro punti in meno ma devono recuperare la partita con il Crystal Palace, posticipata a causa del match di FA Cup con il Manchester City.

Prima della sosta i Cityzens hanno avuto la meglio (2-0) sulla squadra di Eddie Howe, uscita anche dalla più prestigiosa coppa nazionale. Il Newcastle, fortemente discontinuo, continua a fare i conti con i numerosi infortuni, che quest’anno non hanno mai smesso di tormentarlo. Oltre all’assenza dello squalificato Tonali, il tecnico dei Magpies non avrà Joelinton, Pope, Wilson e Botman, l’ultimo a raggiungere l’infermeria. La speranza di Howe è quella di riabbracciare Livramento e Tripper, che potrebbero tornare a disposizione.

Come vedere Newcastle-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Newcastle e West Ham è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Si affrontano due squadre che non stanno affatto brillando in fase di non possesso e che hanno subito più gol tra quelle che ambiscono ad un posto in Europa. Probabile, dunque, che entrambe riusciranno a segnare almeno una rete. Il Newcastle, che in casa ha una marcia in più, dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Newcastle-West Ham

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Livramento, Schar, Lascelles, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Willock; Almiron, Isak, Gordon.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Mavropanos, Zouma, Cresswell; Soucek, Phillips; Bowen, Paquetà, Kudus; Antonio.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1