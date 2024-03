Lipsia-Mainz, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Lipsia-Mainz è una partita della ventisettesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Se da una parte la lotta per il Meisterschale, da mesi circoscritta a Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, si è un po’ raffreddata a causa dell’enorme divario tra il primo ed il secondo posto, dall’altro quella per la quarta piazza è invece destinata ad infiammarsi. Ed al momento, con il sorprendente Stoccarda che non cede di un millimetro, vede protagoniste due squadre, Lipsia e Borussia Dortmund.

Entrambe avrebbero dovuto, in realtà, lottare per il primo posto – almeno questi erani i piani iniziali – avendo provato a più riprese negli ultimi anni a mettere fine alla “dittatura” dei bavaresi. Qualcosa però è andato storto e chiudere pure la stagione fuori dalle prime quattro – e dalla Champions League – non sarebbe tollerabile. Il Lipsia in questo fine settimana ha una ghiotta occasione e cioè quella di approfittare di un probabile passo falso dei gialloneri di Edin Terzic, impegnati nel big match di giornata, l’atteso Klassiker contro il Bayern Monaco. Marco Rose programma dunque l’agognato sorpasso sulla sua ex squadra: i Roten Bullen hanno un impegno sulla carta alla portata, affrontando la terzultima in classifica, il Mainz.

Lipsia in salute

Per il Lipsia è un momento particolarmente positivo. Prima della sosta i biancorossi avevano infilato tre vittorie consecutive e nell’ultimo turno si erano letteralmente scatenati nella trasferta di Colonia, arrivando a segnare ben cinque reti (1-5).

Parliamo di una squadra che, pur uscendo dalla Champions League, ha messo in difficoltà il Real Madrid, che alla fine è passato grazie al successo di misura ottenuto all’andata in Germania. Il Mainz non fa paura ma i Nullfunfer sono ancora vivi e due settimane fa hanno reagito alla grande dopo la terribile sconfitta patita all’Allianz Arena con il Bayern Monaco (8-1) – una delle peggiori in assoluto della sua storia – aggiudicandosi il delicato scontro diretto con il Bochum, battuto 2-0 ed avvicinato in classifica (ora il quartultimo posto è a +6). In trasferta però il Mainz continua a deludere: fuori casa non vince da ben 17 partite.

Come vedere Lipsia-Mainz in diretta tv e streaming

Lipsia-Mainz, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Rose può contare su alcuni giocatori in grande forma come Dani Olmo, Xavi Simons, Baumgartner e Openda – alcuni di loro hanno brillato anche in nazionale – e difficilmente sprecherà un’occasione del genere, visto che un successo potrebbe significare sorpasso sul Borussia Dortmund. Prevediamo un rotondo successo dei padroni di casa, con uno scarto di almeno due reti.

Le probabili formazioni di Lipsia-Mainz

LIPSIA (4-4-2): Gulácsi; Henrichs, Orban, Lukeba, Raum; Dani Olmo, Kampl, Schlager, Xavi Simons; Šeško, Openda.

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Hanche-Olsen, van den Berg, Caci; Widmer, Barreiro, Amiri, Mwene; Gruda, Lee; Burkardt.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1