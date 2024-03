Bayer Leverkusen-Hoffenheim, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Hoffenheim è una partita valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Primo in classifica a +10 sui campioni in carica del Bayern Monaco, ancora imbattuto in ogni competizione, ai quarti di finale di Europa League ed in semifinale di Coppa di Germania. Finora è già una stagione da incorniciare per un Bayer Leverkusen, che non accenna a frenare. Le Aspirine potrebbero addirittura alzare ben tre trofei a fine stagione – cosa ovviamente mai accaduta in passato – sfatando quel tabù di squadra bella ma perdente che si porta dietro da tanti, troppi anni.

Mentre Xabi Alonso, il principale artefice di questa straordinaria cavalcata, è corteggiato da importanti club del continente (Liverpool su tutti), il Leverkusen deve tenere però la barra dritta ed evitare cali di tensione: mancano ancora due mesi alla fine della Bundesliga e il Bayern Monaco, seppure lontanissimo, non sembra aver intenzione di mollare la presa. Nel frattempo, in questa giornata post-sosta, il Werkself ha la possibilità di portarsi addirittura a +13 dai bavaresi, impegnati qualche ora dopo nel Klassiker con il Borussia Dormtund, gara sempre molto complicata per Neuer e compagni. Alonso e i suoi uomini invece dovranno vedersela con l’Hoffenheim: nel mirino c’è l’ottava vittoria consecutiva in campionato.

Hoffenheim poco costante

Il club di Sinsheim, al contrario, tenterà di evitare quella che sarebbe la quarta sconfitta di fila dopo quelle con Eintracht Francoforte e Stoccarda (3-1 e 0-3).

La squadra di Pellegrino Matarazzo non riesce ad essere continua e di questo passo difficilmente riuscirà ad agganciare la zona Europa, neanche così lontana. Capitan Kramaric non è al meglio e potrebbe iniziare di nuovo dalla panchina, in compenso però Matarazzo potrà contare su un Weghorst “rigenerato” dalla nazionale olandese – ha segnato nell’amichevole con la Scozia – e sul rientrante Kabak, tornato a disposizione dopo la squalifica. Nel Leverkusen c’è Schick ma scalpita l’attaccante nigeriano Boniface, ormai recuperato.

Come vedere Bayer Leverkusen-Hoffenheim in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Hoffenheim è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Difficile andare contro un Bayer Leverkusen che, soprattutto in campionato, non molla di un centimetro. Come all’andata – finì 2-3 – ci aspettiamo in ogni caso un match movimentato, da almeno tre gol complessivi e con entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Hoffenheim

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Stanišić, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Schick.

HOFFENHEIM (3-4-3): Baumann; Kabak, Grillitsch, Nsoki; Kadeřábek, Stach, Tohumcu, Jurásek; Bebou, Weghorst, Beier.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1