Tottenham-Luton Town è una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Non si sa ancora se la Premier League nella prossima Champions League sarà rappresentata da quattro o da cinque squadre: tutto dipenderà dalla posizione dell’Inghilterra nel ranking Uefa a fine stagione. In attesa di conoscere il “verdetto”, il Tottenham, momentaneamente quinto in classifica, non può certo cullarsi sugli allori. Anche perché il quarto posto è ancora alla portata, se consideriamo che l’Aston Villa ha tre punti e pure una gara in più, dovendo gli Spurs recuperare quella con il Chelsea.

Gli uomini di Ange Postecoglou però prima della sosta di due settimane per gli impegni delle rappresentative nazionali avevano sprecato un’enorme occasione, facendosi travolgere nel derby londinese con il non irresistibile Fulham (3-0). Un peccato, perché in caso di successo a Craven Cottage avrebbero agganciato i Villans, contemporaneamente fermati dal West Ham. Gli Spurs con il tecnico australiano al timone hanno fatto giganteschi passi avanti rispetto alla passata stagione – conclusa fuori da tutto – ma la continuità di rendimento non è il loro forte e di scivoloni come quello con i Cottagers finora ce ne sono stati spesso.

Luton fuori dalla zona rossa

Postecoglou vorrà vedere un atteggiamento diverso nel match con il Luton Town, squadra qualitativamente modesta ma intenta a lottare con le unghie e con i denti per non tornare in cadetteria dopo appena un anno.

Gli Hatters intanto hanno beneficiato della penalizzazione che la lega ha inflitto ad una diretta concorrente, il Nottingham Forest, un -4 che gli ha permesso di uscire di nuovo dalla zona retrocessione. Rob Edwards e i suoi uomini nell’ultima giornata di campionato avevano pareggiato 1-1 proprio con il Forest, ma la vittoria manca da fine gennaio (da dicembre ad oggi hanno avuto la meglio solo sul Brighton).

Come vedere Tottenham-Luton Town in diretta tv e in streaming

La sfida tra Tottenham e Luton Town è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Le maggiori incognite sono relative sempre alle condizioni dei nazionali del Tottenham, in giro per l’Europa e per il mondo nelle ultime due settimane. Il Luton è squadra ostica, che ama giocare a viso aperto anche contro le big, ma è improbabile che gli Spurs sbaglino anche questa: previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Tottenham-Luton Town

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Dragusin, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son.

LUTON TOWN (3-4-2-1): Kaminski; Kaboré, Mengi, Burke; Ogbene, Clark, Barkley, Doughty; Townsend, Chong; Morris.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1