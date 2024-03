Chelsea-Burnley, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Burnley è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Pur non riuscendo a tenere la porta inviolata da oltre due mesi, il Chelsea da febbraio in poi ha rimediato solo due sconfitte, la prima contro i Wolves in campionato e la seconda nell’amarissima finale di League Cup contro il Liverpool.

Resta quello l’ultimo k.o. dei londinesi, che dopo la delusione di Wembley – l’olandese van Dijk ha realizzato il gol decisivo poco prima dei calci di rigore – hanno infilato 4 risultati positivi tra FA Cup e campionato (pareggio con il Brentford e vittorie con Leeds, Newcastle e Leicester). Il successo per 3-2 sui Foxes, squadra che quest’anno milita nella serie cadetta, è valso un pass per la semifinale della più prestigiosa coppa nazionale, obiettivo più che mai concreto per una squadra che per la seconda stagione di fila rischia di non riuscire a qualificarsi per nessuna competizione europea. Gli uomini di Mauricio Pochettino devono sì recuperare due gare ma al momento stazionano addirittura nella parte destra della classifica, sono undicesimi e con cinque punti da recuperare sulla settima.

Il Burnley ci crede

Per rientrare in corsa per l’Europa però non si possono sbagliare partite come quella con il Burnley, tornato di nuovo a credere nella salvezza dopo il successo per 2-1 sul Brentford prima della sosta.

Tre punti che sono stati ossigeno per i Clarets di Vincent Kompany, confermato dal club nonostante il digiuno lunghissimo di vittorie (il Burnley non vinceva da dicembre) ed il penultimo posto in classifica. Complice la penalizzazione inflitta al Nottingham Forest, il Burnley adesso ha solo 5 punti in meno della quartultima e non è più spacciato come qualche settimana fa. Kompany a Stamford Bridge non avrà Redmond e Ramsey ma sarà assente anche l’attaccante Fofana, in prestito proprio dal Chelsea (in Inghilterra per regolamento non si può affrontare la squadra propritaria del cartellino). Per quanto riguarda i Blues, dovrebbero recuperare senza problemi Malo Gusto e Palmer, che hanno avuto qualche problema con le rispettive nazionali.

Come vedere Chelsea-Burnley in diretta tv e in streaming

La sfida tra Chelsea e Burnley, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Chelsea ha perso solamente una volta negli ultimi diciassette precedenti con il Burnley: una striscia positiva che con ogni probabilità continuerà. Difficile, tuttavia, che i Blues riescano a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Chelsea-Burnley

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Chalobah, Chilwell; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Mudryk, Madueke; Nicolas Jackson.

BURNLEY (4-4-2): Muric; Assignon, O’Shea, Esteve, Taylor; Vitinho, Berge, Cullen, Larsen; Odobert, Foster.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1