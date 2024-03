Scommesse, dalla paura alla gioia: 11mila euro vinti così

Scommesse, dalla paura mista alla delusione per un momento difficile, alla gioia per la vincita clamorosa di quasi 11mila euro. Ecco quello che è successo

Per un imprenditore di Caserta non era sicuramente un momento di semplice gestione. Lo stesso – così come viene raccontato da Agimeg.it – aveva subito una rapina nella notte tra il 20 e il 21 marzo con dei malviventi che si erano introdotti all’interno del suo centro scommesse e avevano svuotato le casse.

Quando succedono queste cose è sempre difficile ripartire. Non solo per quello che è il danno economico, ma anche e soprattutto per quella sensazione di impotenza che ti pervade. Solamente con l’aiuto dei familiari e degli amici più intimi se ne può uscire velocemente, ma anche in questo caso con l’aiuto dei clienti. Che piazzano una bella vincita e che ti fanno sorridere. Ed è proprio quello che è successo in questa storia, visto che un giocatore abituale di questa agenzia ha centrato un colpo incredibile di quasi undicimila euro. E andiamo a vedere come ha fatto.

Scommesse, ecco il colpo grosso

Una schedina intanto particolare: in primis perché è spalmata su più giorni e sappiamo benissimo com’è difficile riuscire a fare una cosa del genere. Poi perché riguardava anche diversi sport, un segnale che chi è riuscito nel colpo sa il fatto suo, decisamente.

Entrando poi nel dettaglio di quella che è stata la giocata, si parla di un sistema che ha avuto un importo totale di 12,80 euro che, alla fine della maratona, ha regalato la bellezza di 10.885,89 euro. Eventi che andavano dalla Serie C alla Serie D, passando per le qualificazioni ai prossimi Europei e alle amichevoli delle nazionali. Una schedina iniziata nel fine settimana e che si è conclusa lo scorso martedì. “Di particolare interesse la puntata sul set betting della Swiatek 2-1 a quota 4,50” si legge sul sito citato prima. Insomma, uno che sa guardare non solo il calcio ma anche il tennis. E che riesce soprattutto a vincere con pazienza, cosa che a molti scommettitori manca. Un augurio a lui, intanto, ma anche all’imprenditore: che possa velocemente mettersi definitivamente alle spalle il momento.