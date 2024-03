Saudi Pro League, i pronostici sulle partite del 29 marzo

Saudi Pro League, si riprende a giocare anche in Arabia Saudita: l’Al-Ahli cercherà di dimenticare la sconfitta con l’Al-Nassr nella trasferta con l’Al-Ettifaq di Gerrard.

Quando mancano ancora due mesi alla fine del campionato, le gerarchie sembrano già ben delineate in Saudi Pro League. L’irrefrenabile Al-Hilal, la squadra di Milinkovic-Savic e Neymar (il brasiliano ha giocato pochissimo prima di infortunarsi gravemente), ha ormai il titolo in tasca, forte della sua chilometrica striscia di vittorie, quasi da record assoluto.

Sono dodici i punti di vantaggio sull’Al-Nassr di Ronaldo, che a sua volta vanta un importante margine sull’Al-Ahli, l’altra big d’Arabia, che ha 9 punti in meno di CR7 e compagni e deve difendere il terzo posto. In questa giornata gli uomini dell’ex tecnico del Salisburgo Matthias Jaissle saranno impegnati nell’insidiosa trasferta contro l’Al-Ettifaq di Steven Gerrard, in netta ripresa dopo il periodo buio vissuto tra novembre e dicembre. Tre i risultati positivi collezionati nelle ultime tre giornate dalla squadra allenata dall’ex capitano del Liverpool, che può contare su giocatori del calibro di Wijnaldum, Fofana, Toko Ekambi, Gray e Dembelé.

L’Al-Ettifaq è sesto in classifica e molto probabilmente darà filo da torcere all’Al-Ahli, reduce dalla sconfitta di misura con l’Al-Nassr (0-1), sfida decisa proprio da un gol di Ronaldo: un pareggio non è da escludere.

Occasione da non fallire per l’Al-Ittihad

In questo venerdì scenderà in campo anche l’altra squadra di Gedda, l’Al-Ittihad, quarto in classifica dietro ai cugini dell’Al-Ahli, momentaneamente a +4. Senza Benzema, ancora non al meglio – il rientro sembra imminente – i gialloneri di Marcelo Gallardo hanno vinto le ultime due partite di Saudi Pro League, prevalendo su Al Akhdood e Al-Fateh (2-1 e 2-4). Due vittorie che hanno permesso all’ex tecnico del River Plate di archiviare la delusione per l’eliminazione dalla AFC Champions League per mezzo dell’Al-Hilal (dopo i rigori).

Contro l’Al-Fayha, compagine che galleggia a metà classifica e che non ha obiettivi concreti davanti, il club di Gedda non dovrebbe commettere passi falsi, in una gara che come si preannuncia prolifica come le due precedenti e da almeno tre gol complessivi. Tra le sorpresa di questo campionato saudita c’è l’Al-Taawoun, quinto in classifica a quota 40 punti. Il club in cui gioca l’ex bolognese Barrow però da dicembre in poi ha avuto la meglio esclusivamente sull’Al Akhdood e potrebbe non filare tutto liscio nemmeno con l’Al Hazem ultimo in classifica: Al-Taawoun favorito in una gara da almeno un gol per parte. Il fattore campo, infine, andrà in soccorso di Al Akhdood e Damac, che quasi certamente eviteranno la sconfitta con Al Raed e Al Khaleej.

Saudi Pro League: probabili vincenti

Al-Ahli o pareggio (in Al Ettifaq-Al Ahli, ore 20:00)

Al-Ittihad (in Al Ittihad-Al Fayha, ore 20:00)

Al Akhdood o pareggio (in Al Akhdood-Al Raed, ore 20:00)

Damac (in Damac-Al Khaleej, ore 20:00)

La partita da almeno un gol per squadra

Al Taawoun-Al Hazem, ore 20:00