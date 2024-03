10eLotto, 1 milione di euro: il colpo è da record

10eLotto, il colpo è da record. Un milione di euro vinti in questo modo. Il secondo più importante di tutto l’anno. Difficile ripetersi

Un milione di euro con il 10eLotto. Una vincita di quelle che fanno decisamente la storia di questo gioco ma che non è nemmeno la più alta di quest’anno. Avete capito l’importo, lo trovate nel titolo: parliamo della bellezza di un milione di euro. Ma andiamo a vedere nel dettaglio, riportando la notizia pubblicata da Agimeg.it, quello che è successo e dove soprattutto è successo.

Come sappiamo il 10eLotto è un gioco che ha due possibilità: si gioca abbinandolo al gioco del Lotto, che è praticamente il padre, e si gioca in modalità frequente, vale a dire con una estrazione ogni cinque minuti. Ed è con questa possibilità che un fortunato giocatore siciliano, precisamente di Cinisi in provincia di Palermo, è riuscito a cambiare totalmente la propria vita. Chissà la gioia che ha provato scoprendo di essere riuscito a centrare il colpo che cambia la propria esistenza e anche quella dei parenti e degli amici più cari.

10eLotto, ecco come ha vinto

Il fortunato ha centrato tutti i numeri giocati. Sì, ha centrato tutti i dieci numeri di questa combinazione (5-7-10-12-18-23-25-28-61-64) e con una spesa di soli quattro euro alla fine è riuscito a vincere quel milione che sognava. Un colpo di fortuna incredibile perché sì, in questo caso, c’è solo ed esclusivamente fortuna e nient’altro. A differenza di quanto può succedere, ad esempio, con le scommesse sportive. Ovviamente, in tutto questo, c’era anche l’opzione Oro, che gli ha permesso di toccare quella clamorosa cifra.

Come detto, però, questa siciliana non è la vincita più alta del gioco di quest’anno. Il 27 febbraio scorso infatti a Savona, sempre con il 10eLotto, sono stati vinti 2,5milioni di euro. E difficilmente, come si può immaginare, questa somma verrà superata. Certo, ormai abbiamo visto e letto di tutto. Quindi alla fine dei conti nemmeno ci stupiremmo.