Paola Egonu, dubbi su Leonardo: non è tutto oro quel che luccica

Paola Egonu, le cose potrebbero non andare bene come sembra: il dubbio si è insinuato sui social, ecco cosa sta succedendo.

Fino a che è stato possibile, hanno fatto di tutto per tenere al sicuro il loro amore. Un sentimento che era appena nato e che l’esposizione mediatica, proprio perché ancora così fragile, avrebbe potuto in qualche modo danneggiare. E hanno fatto bene a proteggerlo finché hanno potuto.

Per un po’, quindi, lui è stato solo una “mano” in più in una fotografia. Un braccio di troppo, una presenza che ha incuriosito tanto e a lungo il popolo dei social. Poi, ad un certo punto, gli è stato dato un nome. Adesso siamo tutto, più o meno, del ragazzo che ha fatto breccia nel cuore di Paola Egonu. Lui è, come certamente saprete, il pallavolista Leonardo Puliti, che ha 7 anni in più rispetto all’opposto di Cittadella, che gioca nella squadra della Moyashi Garlasco ma che è originario di Montecastrilli.

Sappiamo anche un’altra cosa, sul suo conto: che è pazzo, cioè, della talentuosa pallavolista italiana, che tra qualche giorno si giocherà la possibilità di vincere la Champions League con il club in cui gioca, vale a dire il Vero Volley Milano. Peccato solo che qualche dubbio su Leonardo, indipendentemente da tutto, sia sorto.

Paola Egonu, qualcosa non va: quel dubbio sui social

Qualche giorno fa, al culmine dell’ennesimo successo e di una performance che non esiteremmo a definire straordinaria, la dolce Paola ha postato su Instagram una fotografia che ha fatto boom in termini di like e di commenti.

La si vede, rigorosamente in divisa e sull’iconico campo di colore rosa, baciare il suo principe azzurro, il suo Shiro. Molti hanno apprezzato il romanticismo dello scatto, peraltro insolito in una bacheca come la sua, che pullula di fotografie a sfondo sportivo e dove non c’è spazio, spesso, per la vita privata. Stavolta, però, la Egonu ha voluto gridare a tutto il mondo quanto ami Leonardo e come la loro relazione proceda a gonfie vele.

Peccato solo che non tutti, a quanto pare, credano nella veridicità e nella purezza di questo amore nato da poco. Un utente ha scritto, in calce allo scatto, quanto segue: “Si vede lontano 1 km che a lui non frega un c****, apri gli occhi fiorellino”. In tanti hanno replicato a questo commento, chiedendogli e chiedendosi come possa supporre qualcosa di così grave solo guardando un’istantanea. Nessuna risposta, ovviamente, per un dubbio privo di qualsivoglia fondamento.