Gratta e Vinci, occhio al codice a barre: è fondamentale saperlo

Gratta e Vinci, occhio al codice a barre: è fondamentale sapere questa cosa che vi permetterà di essere sicuri di aver comprato un tagliando non manomesso

Quando una persona decide di acquistare un Gratta e Vinci lo fa, credendo, nella buona fede chi glielo vende. E sappiamo benissimo che nel 99,9% dei casi è così. Però c’è quella minima percentuale che non è proprio così buona, tant’è che una volta ci abbiamo raccontato anche una storia del genere.

Prima di rileggerla, comunque, è necessario sapere una cosa: nel momento in cui comprate un biglietto, oltre a stare attenti alla fine se avete vinto o meno – e in questo caso vi abbiamo pure parlato di quelle che sono le varie applicazioni che vi permettono di essere sereni – dovete controllare che il biglietto stesso sia integro, senza nessuna manomissione in nessun caso. Sì, perché una storia che vi abbiamo raccontato poco tempo fa era proprio assai simile.

Gratta e Vinci, state attenti al codice a barre

Nel corso degli anni vi abbiamo raccontato di tantissime truffe che sono state fatte. Non solo dai rivenditori – la percentuale è davvero irrisoria in questo caso – ma soprattutto dagli utenti. Ma in questo caso non ci sono consigli da dare, solamente andare ad acquistare i tagliandi nei punti vendita autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Però, il nostro consiglio, è quello di stare sempre attenti.

Infatti se il codice a barre, quello che c’è sotto ad ogni tagliando, non è integro alla perfezione allora è evidente che ci sia qualcosa che non quadra. Ed è proprio grattando quel codice che alcuni rivenditori nel corso della loro vita erano riusciti a intascare oltre un milione di euro di vincite. Come facevamo? Grattavano un pezzettino di quel codice, quel tanto che bastava affinché la macchina che leggeva le vincite desse loro la possibilità di capire se fosse vincente o meno. E allora lo stipavano, non mettendolo mai in commercio. E insomma, in questo modo hanno truffato tutti e hanno intascato un bel po’ di soldi. Poi sono stati scoperti. In poche parole, quando comprate un tagliando stare davvero attenti a tutti. Soprattutto a quel codice sotto.