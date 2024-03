Francia-Cile, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Francia-Cile è un’amichevole e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Perdere in casa con un’eterna rivale come la Germania non è mai piacevole, ma le amichevoli servono proprio a questo. Una brutta Francia sabato scorso si è arresa 2-0 ai tedeschi, apparsi decisamente più brillanti e motivati degli uomini di Didier Deschamps, che dalla finale mondiale con l’Argentina avevano incassato una sola sconfitta, guarda caso sempre in amichevole ed ancora una volta contro la Mannschaft.

Dopo aver subito il gol a freddo dei gioiellino del Bayer Leverkusen Florian Wirtz – in gol nel primo minuto di gioco – i Bleus non sono stati capaci di reagire, subendo il raddoppio ad inizio ripresa (Havertz). Da Lione ora ci si sposta a Marsiglia: al Velodrome la Francia tenterà di archiviare il k.o. con la Germania nell’amichevole con il Cile, un altro test di preparazione all’Europeo che il prossimo giugno vedrà i Galletti grandi favoriti per la vittoria finale. Sulla carta, infatti, nessuna selezione è più attrezzata dei transalpini, con Deschamps che come al solito ha abbondanza in tutti i reparti. I sudamericani non hanno la qualità della Germania ma venerdì sono tornati a vincere dopo tre partite, battendo nettamente l’Albania nell’amichevole giocata a Parma (0-3). Una prestazione incoraggiante per la Roja, che nelle ultime tre giornate di qualificazioni ai Mondiali 2026 aveva totalizzato un solo punto, non riuscendo a segnare neppure un gol. Il selezionatore, l’argentino Ricardo Gareca, deve fare a meno di Pulgar, Valdes e Maripan e si affiderà un’altra volta ai veterani Vargas e Sanchez.

Come vedere Francia-Cile in diretta tv e streaming

La sfida tra Francia e Cile, in programma martedì alle 21:00 all’Orange Velodrome di Marsiglia, in Francia, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di Deschamps e quelli di Gareca.

Il pronostico

Tanto turnover per Deschamps, che rispetto alla sfida con la Germania effettuerà diversi cambi. Il Cile è meno temibile rispetto a qualche anno fa e difficilmente riuscirà a contenere una selezione stellare come quella francese, desiderosa di riscattare la disfatta con la Germania: previsti almeno tre gol complessivi a Marsiglia.

Le probabili formazioni di Francia-Cile

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Clauss, Saliba, Konaté, T. Hernandez; Zaire-Emery, Tchouaméni, Camavinga; Kolo Muani, Giroud, Mbappé.

CILE (4-2-3-1): Bravo; Isla, Diaz, Lichnovsky, Suazo; Echeverria, Nunez; Osorio, Alexis, Davila; Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1