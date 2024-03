Uruguay-Costa d’Avorio, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Uruguay-Costa d’Avorio è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La Costa d’Avorio, com’era prevedibile, non ha brillato nella sua prima uscita a distanza di un mese e mezzo dal trionfo in Coppa d’Africa, pareggiando 2-2 nell’amichevole contro il modesto Benin. Senza diversi protagonisti della gloriosa cavalcata continentale – tra cui il man of the match della finalissima con la Nigeria, Sebastien Haller, fermato da un infortunio alla caviglia – gli Elefanti hanno dovuto riacciuffare per ben due volte gli avversari, prima con Gradel e poi con Diakité.

Il c.t. Emerse Faé, ovviamente riconfermato dopo l’impresa in coppa (a manifestazione in corso prese il posto di Gasset, attuale allenatore del Marsiglia, rivoltando come un calzino una squadra che si era qualificata a stento alla fase ad eliminazione diretta) potrebbe continuare con gli esperimenti nella seconda amichevole, un affascinante test con l’Uruguay a Lens, in Francia. La Celeste, allenata da Marcelo Bielsa, non è andata oltre un pareggio con una rappresentativa dei Paesi Baschi (1-1): a Djalò ha risposto il centrocampista della Lazio Vecino. Si è trattato in ogni caso del quinto risultato utile di fila per i sudamericani, secondo nel girone eliminatorio di qualificazione ai Mondiali 2026. Davanti a loro ci sono solo i campioni del mondo in carica dell’Argentina, che hanno conquistato due punti in più. All’orizzonte, per gli uomini di Bielsa, c’è anche la Copa America: nel girone la Celeste se la vedrà con Panama, Bolivia e USA. L’ex tecnico del Leeds nella sfida di Lens deve tuttavia fare a meno di numerosi giocatori, tra cui Darwin Nunes, Gimenez, Araujo e Valverde.

Come vedere Uruguay-Costa d’Avorio in diretta tv e streaming

Uruguay-Costa d’Avorio, in programma martedì alle 20:30 allo stadio “Bollaert-Delelis” di Lens, in Francia, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di Bielsa e quelli di Faé.

Il pronostico

L’Uruguay, privo dei suoi migliori giocatori, potrebbe faticare contro la Costa d’Avorio, che nell’amichevole di Lens quasi certamente eviterà la sconfitta. Entrambe le selezioni andranno a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Uruguay-Costa d’Avorio

URUGUAY (4-3-3): Mele; Varela, Mendez, Marichal, Olaza; Ugarte, Zalazar, Vecino; Canobbio, Torres, L. Rodriguez.

COSTA D’AVORIO (4-2-3-1): Fofana; Singo, Boly, Diomande, Ismael; Seri, Kessié; Pépé, Boga, Adingra; Krasso.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2