O’Connell-Sinner, Atp Miami: orario, diretta tv, streaming, pronostici

O’Connell-Sinner è un match valido per il quarto turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Contro l’ostico olandese Griekspoor, nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, non c’è stata traccia dello Jannik Sinner famelico che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi. O meglio, quella versione l’abbiamo ammirata solo nel terzo set, dominato dall’azzurro dopo aver vinto il secondo parziale e cambiato l’inerzia di una gara che non si era messa affatto bene (5-7 7-5 6-1).

Ci sono volute tre ore e dieci minuti per piegare il numero 26 al mondo. Che se in giornata può diventare una potenziale buccia di banana per chiunque. Sinner, apparso un po’ sottotono nel primo set, ha impiegato oltre un’ora per trovare le contromisure al nativo di Haarlem, devastante con la combinazione servizio-dritto. Ennesima prova di forza per l’altoatesino, ormai capace di portare comunque a casa anche questo tipo di match: continua, dunque, la sua avventura in Florida, ultimo torneo su cemento prima della stagione su terra. Sinner, superati gli ostacoli Vavassori e Griekspoor, nel quarto turno – sarebbero gli ottavi di finale – se la vedrà con l’australiano Christopher O’Connell, che ha approfittato di un piccolo “vuoto” che si è aperto dalla sua parte di tabellone in seguito all’eliminazione di Tommy Paul.

Quel precedente negativo

O’Connell ad ogni modo avuto il merito di fare fuori il top 20 Frances Tiafoe nel secondo turno, battuto in due set, per poi avere la meglio su un altro americano, Martin Damm, al termine di due tie break (7-6 7-6).

Il tennista aussie, attualmente 66esimo nel ranking, non evoca bei ricordi a Sinner. Nell’unico precedente, andato in scena ad Atlanta nel 2021, O’Connell prevalse sull’azzurro in due set. Il campione degli ultimi Australian Open era un altro giocatore rispetto ad oggi, ma sarebbe comunque un errore sottovalutarlo, come ha spiegato lo stesso Sinner a margine della sfida con Griekspoor. “Si tratta di un buon giocatore – ha detto –che può contare su un ottimo servizio. Poi si muove davvero bene, insomma giocatore tosto da affrontare. Sarà importante tenere invariata l’intensità di gioco”.

Dove vedere O’Connell-Sinner in diretta tv e streaming

Il match tra Christopher O’Connell e Jannik Sinner, valido per il quarto turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami, sarà trasmesso martedì 26 marzo in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Prevista anche la diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand della nota pay tv satellitare. L’incontro inizierà non prima delle 18:40 (ora italiana).

O’Connell-Sinner: il pronostico

I rischi che si è preso con Griekspoor ed il precedente non positivo con O’Connell devono mettere in guardia Sinner, chiamato a salire di livello. Il divario con l’australiano resta comunque molto ampio e stavolta l’azzurro dovrebbe sbrigare la pratica in due set.