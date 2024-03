I pronostici di martedì 26 marzo: Qualificazioni Euro 2024 e amichevoli

I pronostici di martedì 26 marzo: ci sono gli ultimi tre spareggi di qualificazione agli Europei del 2024 e delle amichevoli internazionali di lusso.

Ultimo capitolo delle qualificazioni agli Europei del 2024, si giocano le finali degli spareggi: la Georgia di Kvaratskhelia – al rientro dopo avere scontato un turno di squalifica – è in grado di segnare almeno un gol alla Grecia.

L’Ucraina sullo slancio della rimonta vincente in Bosnia parte nettamente favorita sull’Islanda nonostante l’ottimo stato di forma di Albert Gudmundsson. Galles-Polonia promette equilibrio ma anche almeno un gol per squadra.

Pronostici altre partite

A proposito di gol, occhio alle tante amichevoli di lusso in programma questo martedì: Germania-Olanda, Inghilterra-Belgio e Spagna-Brasile non dovrebbero tradire le attese e regalare spettacolo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Georgia segna tra uno e tre gol complessivi in Georgia-Grecia, Qualificazioni Euro 2024, ore 18:00

Vincenti

• Ucraina (in Ucraina-Islanda, Qualificazioni Euro 2024, ore 20:45)

• Francia (in Francia-Cile, Amichevole internazionale, ore 21:00)

• Scozia (in Scozia-Irlanda del Nord, Amichevole internazionale, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Norvegia-Slovacchia, Amichevole internazionale, ore 19:00

• Danimarca-Isole Far Oer, Amichevole internazionale, ore 20:15

• Germania-Olanda, Amichevole internazionale, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Inghilterra-Belgio, Amichevole internazionale, ore 20:45

• Galles-Polonia, Qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

• Spagna-Brasile, Amichevole internazionale, ore 21:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Galles-Polonia, Qualificazioni Euro 2024, ore 20:45)