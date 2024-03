Galles-Polonia è un match valido per gli spareggi di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Sul treno che conduce all’Europeo di Germania ci sono rimasti solo tre posti. Tre slot che veranno assegnati tramite gli spareggi, divisi come al solito in percorsi diversi. In quello che fa riferimento alla Lega A, a contendersi un pass per la rassegna continentale saranno Galles e Polonia, forse la sfida più interessante ed equilibrata tra le altre finali in programma (Georgia-Grecia e Ucraina-Islanda).

I gallesi sognano di partecipare al loro terzo Europeo consecutivo – sarebbe il primo senza Gareth Bale, che si è ritirato dopo il Mondiale in Qatar – e per centrare la qualificazione cercheranno di sfruttare il fattore campo: si tratta infatti di una gara secca, che in caso si pareggio dopo i regolamentari si protrarrà fino ai supplementari ed eventualmente ai rigori. E il Galles, si sa, come tutte le selezioni britanniche, quando ha la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico ha sempre una marcia in più. Gli uomini di Robert Page giovedì scorso hanno fatto registrare il settimo risultato utile di fila, travolgendo 4-1 la Finlandia al Cardiff City Stadium. In gol quattro giocatori diversi (Brooks, Williams, Johnson e James) e un divario che, con un po’ di cinismo in più in fase realizzativa, sarebbe potuto essere addirittura più ampio.

Doppia goleada

È finita in goleada, come da pronostico, anche la semifinale tra Polonia ed Estonia. Lewandowski e compagni , una volta sbloccato il match, hanno fatto un sol boccone dei baltici (5-1), facendo a meno anche dei gol del centravanti del Barcellona, stranamente rimasto a secco.

Contro il Galles servirà invece il suo killer instinct per portare ad Euro 2024 i biancorossi, che rischiano grosso dopo essere arrivati a sorpresa terzi nel proprio girone, dietro ad Albania e Repubblica Ceca. La vincente di questo confronto, intanto, capiterà in un gruppo proibitivo, in cui i primi due posti sembrano già prenotati da Francia e Olanda (l’altra rappresentativa sorteggiata nel girone D è l’Austria).

Come vedere Galles-Polonia in diretta tv e in streaming

Galles-Polonia è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà al Cardiff City Stadium di Cardiff, in Galles. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Polonia si è aggiudicata gli ultimi due precedenti, validi per la fase a gruppi dell’ultima Nations League. La posta in palio però in questo caso è molto più alta e per la selezione di Michal Probierz, nonostante sia più forte sulla carta, non sarà semplice fare bottino pieno in Galles, che in casa non perde da circa un anno. Come già spiegato in precedenza, i britannici hanno dalla loro per il fattore campo e non è da escludere che riescano ad evitare la sconfitta quantomeno nei tempi regolamentari. Il numero delle reti complessive sarà verosimilmente compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Galles-Polonia

GALLES (3-4-2-1): Ward; Davies, Mepham, Rodon; Roberts, Ampadu, J. James, Williams; Brooks, Wilson; Johnson.

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Kiwior, Bednarek, Dawidowicz; Bereszynski, Zielinski, Slisz, Piotrowski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1