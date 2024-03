Berrettini, ecco cosa è successo per davvero con Melissa Satta e com’è andata a finire fra di loro dopo un amore durato un anno.

I complottisti si aspettavano un’intervista di tutt’altro tenore. Saranno rimasti stupiti, pertanto, dal modo in cui Melissa Satta ha deciso di gestire la sua partecipazione a Verissimo. Più volte è stata in quel salotto, alla corte di Silvia Toffanin, e non si è mai risparmiata quando si è trattato di aprire il suo cuore.

Non lo ha fatto neanche stavolta. In tanti credevano che avrebbe approfittato dello spazio a lei riservato per sparare a zero sulla sua precedente relazione e per raccontare la sua verità, che tutti peraltro erano convinti di conoscere già, ma si sbagliavano. L’ex velina ha toccato l’argomento perché sarebbe stato sciocco fare finta di niente. Eppure, a differenza di quanto pronosticato, non ha speso una sola parola negativa nei confronti del suo ex fidanzato. Segno che non sono vere, seppure siano circolano con grande insistenza, le voci relative ad un presunto tradimento di Matteo Berrettini ai danni della showgirl. Alimentate, in particolar modo, dai cervi da lei fotografati qualche settimana fa, che sembravano alludere ad un giro di “corna”.

L’ex moglie di Kevin Prince Boateng ha anzi affrontato la discussione con grande maturità. Dimostrando che un amore può finire e che ci si può lasciare, ci mancherebbe altro, ma che non è necessario gettare fango su ciò che è stato solo perché qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto e come si era sperato.

La Satta vuota il sacco: “Io e Berrettini in buoni rapporti”

Ecco cosa ha detto la Satta, nello specifico, sul tennista con il quale ha rotto da un paio di mesi circa.

“In questo anno ho conosciuto un mondo bellissimo, tostissimo, questi ragazzi hanno pressioni fisiche e mentali incredibile: ammirateli per quello che fanno. Sono felicissima che sia tornato a giocare, adoro la sua famiglia e la porterò sempre nel cuore. Alla fine siamo rimasti in buoni rapporti. Ora ho una grande responsabilità da mamma e voglio seguire mio figlio come priorità”.

La Satta ha poi fatto un passo indietro e ripercorso i momenti negativi dell’anno trascorso insieme a Matteo: “Mi hanno accusata di aver fatto finire la sua carriera, hanno usato parole violente, ora non voglio essere volgare…”, ha detto riferendosi ai titoli dei tabloid inglesi in cui le si dava della malata di sesso. “Quando mi dicevano che portavo sfortuna pensavo che c’erano cose peggiori, non mi piace fare la vittima e cerco di alleggerire sempre gli altri caricandomi io dei problemi. Però ad un certo punto ho dovuto dire basta, mio figlio non può leggere queste cose, erano solo due ragazzi giovani che stavano vivendo una storia”. “La pressione mediatica – ha concluso non ha di certo aiutato a vivere le cose con leggerezza”.