Gratta e vinci, la notte porta consiglio: ricco al chiaro di luna

Gratta e vinci, lo shock è stato talmente forte che non riusciva a crederci: la giocata in piena notte gli ha cambiato la vita in un attimo.

Era notte fonda. Al lavoro, era stata una giornata era stata particolarmente impegnativa. Gli restava un briciolo di forze appena, motivo per il quale, prima di rincasare, aveva ben pensato di fermarsi alla Shell di Harwood Heights. Numerosi biglietti fortunati, nel corso degli anni, sono stati venduti in quella stazione di servizio: motivo in più per scegliere, fra tante, proprio quella lì, sebbene non fosse propriamente di strada.

Sceso dal suo veicolo, l’uomo di cui stiamo per raccontarvi la storia aveva già le idee piuttosto chiare sul da farsi. Sapeva benissimo quale Gratta e vinci scegliere e non ha indugiato neppure un secondo, al momento d’indicare all’impiegato dell’attività quale biglietto volesse. Ne ha scelto uno del valore di 20 dollari a lui particolarmente caro. Mai immaginando, naturalmente, che quella giocata al chiaro di luna, in un orario così insolito, potesse davvero cambiargli la vita.

Col senno di poi, l’ha fatto eccome. Non solo quel grattino era fortunato, ma lo ha anche reso sfacciatamente ricco. Talmente ricco che, da questo momento in poi, potrebbe tranquillamente permettersi di non lavorare mai più e di condurre, anche in assenza di un lavoro, una vita molto agiata. Questo perché l’uomo della notte, come ci piace chiamarlo per via dell’orario in cui ha scelto di tentare la fortuna, ha vinto un super premio di 2 milioni di dollari.

Gratta e vinci, nel cuore della notte la vincita più grossa della sua vita

“Quando l’ho grattato, ho pensato che fosse uno scherzo – ha raccontato ai funzionari della lotteria dell’Illinois, incuriositi dalla sua storia così bizzarra – Ho pensato semplicemente: ‘Non è assolutamente possibile che sia reale…’ quindi l’ho scansionato per essere sicuro e il sistema ha ribadito che avevo vinto. Sono stato in shock totale da allora”.

Non riusciva a crederci, giustamente. Sapete com’è, non capita esattamente tutti i giorni di diventare ricchi all’improvviso grazie al gioco d’azzardo. Quello è stato dunque, decisamente, il suo giorno fortunato. “Certo, mi ritengo piuttosto fortunato – ha sottolineato l’anonimo vincitore – Ho vinto tante cose qua e là, ma mai un premio così incredibile!”.

“Penso che il proprietario della stazione Shell sia stato il mio portafortuna. Sembra che nel corso degli anni abbia venduto numerosi biglietti vincenti della lotteria: meno male che mi sono fermato a quella Shell per comprare il mio!”.