Berrettini, qui gatta ci cova: quel dettaglio nelle stories

Berrettini, potrebbe non esserci niente di vero nelle informazioni trapelate fino a questo momento: è tutto sui social.

Sarà trascorso all’incirca un mese, da quando Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono detti addio. Nessuno dei due ha mai inteso dare, giustamente, spiegazioni ai fan. Tutte le indiscrezioni circolate sul loro conto sono quindi rimaste tali ed è impossibile stabilire se corrispondessero a quanto realmente accaduto o se, invece, fossero del tutto campate in aria.

La sola cosa certa è che, dopo un anno trascorso insieme, hanno preso due strade diverse. Per effetto di questa decisione, mentre lui era a Phoenix, a battersi per conquistare il Challenger di lusso dell’Arizona dopo 7 mesi di stop, lei era a Cortina D’Ampezzo con le sue amiche. Ha passato insieme a loro molto tempo, nelle ultime settimane, a riprova del fatto che, probabilmente, aveva bisogno del supporto delle persone a lei più care. Ce n’è sempre, d’altra parte, quando un amore finisce e si è impegnati a rimettere insieme i pezzi, a questo punto sparpagliati, della propria vita.

Qualcosa, nel profilo della Satta, ha però fatto drizzare le antenne al popolo dei social, tra la foto di un paesaggio e un video con le sue best friends. Un contenuto che, a detta di molti suoi follower, sembrerebbe “liberamente” indirizzato proprio all’ex fidanzato della showgirl.

Berrettini e quel cervo sul profilo della Satta

Non è parso casuale il fatto che la bella Melissa abbia immortalato, durante la sua vacanza a Cortina, un animale in particolare. Nelle sue stories è comparso un cervo, accompagnato dalla didascalia “Nuovi amici”. E le teorie in proposito, come facilmente intuibile, si sono sprecate.

In tanti hanno pensato più che al cervo alle sue corna e, dunque, alla possibilità, tutta da confermare, che Berrettini possa avere in qualche modo ferito l’ex velina. Che abbiano rotto per questo, dunque, e non, come si era ipotizzato, per via di opinioni divergenti circa il loro futuro insieme? Che c’entri qualcosa, a questo punto, la bionda mozzafiato in compagnia della quale Matteo è stato pizzicato nella Capitale, prima della sua partenza per gli States?

Anche in questo caso, in assenza di prove, sono solo indiscrezioni, congetture. Il video con Federica Lelli, ex di Ultimo, c’è e quello è oggettivo: è un dato di fatto. Potrebbe non voler dire niente, però. O magari, chi lo sa, potrebbe dire, invece, tutto. Soprattutto se, come pensano in tanti, quella della Satta era davvero una frecciata.