Spagna-Brasile, amichevole: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Spagna-Brasile è un’amichevole e si gioca martedì alle ore 21:30: notizie, probabili formazioni, tv in chiaro, statistiche, streaming e pronostici.

Dopo la visita di sabato scorso a Wembley, il Brasile prosegue il suo tour nei templi del calcio europeo. Sarà il “Bernabeu” di Madrid – ancora più avveniristico in seguito al recente restyling – il teatro della seconda amichevole di lusso che vede protagonista la Seleçao, impegnata contro la Spagna di Luis de la Fuente.

L’era Dorival Junior, intanto, è iniziata con una vittoria di prestigio, nonostante sia arrivata in un match in cui in palio non c’era nulla: a castigare l’Inghilterra a domicilio, tre giorni fa, c’ha pensato il classe 2006 Endrick, gioiellino sfornato dal Palmeiras ma già di proprietà del Real Madrid. Un suo gol ha deciso una sfida tutt’altro che spettacolare (0-1) ma che è stata un’enorme iniezione di fiducia per un Brasile che veniva da ben tre sconfitte consecutive (Uruguay, Colombia e Argentina) e che non vinceva addirittura dallo scorso settembre. Prestazione rivedibile invece quella della Roja contro la Colombia: i Cafeteros, a sorpresa, hanno avuto la meglio nel test londinese, infliggendo alla Spagna la seconda sconfitta della gestione de la Fuente (0-1).

Turnover sfrenato per de la Fuente

In campo con undici sperimentale e senza Morata – l’attaccante dell’Atletico Madrid è entrato nella ripresa – le Furie Rosse hanno deluso, presentandosi raramente dalle parti del portiere colombiano Vargas.

Il commissario tecnico dovrebbe fare molti cambi rispetto alla trasferta londinese: dal 1′ vedremo in campo i vari Rodri, Unai Simon, Fabian Ruiz, Morata, Dani Olmo e Carvajal. Turnover anche per Dorival Junior, che potrebbe “dosare” il minutaggio delle due stelle del Real Madrid, Rodrygo e Vinicius. Verso il forfait l’attaccante del Tottenham Richarlison, già assente contro l’Inghilterra a causa di un problema al ginocchio.

Come vedere Spagna-Brasile in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Spagna e Brasile è in programma martedì alle 21:30 allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 20 ma potrà essere seguita anche su Sky su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Ci aspettiamo un match più movimentato rispetto a quelli di sabato scorso, che hanno deluso soprattutto dal punto di vista dello spettacolo. Vista la qualità dei giocatori che scenderanno in campo è lecito attendersi una a gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Spagna-Brasile

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Sancet; Yamal, Morata, Dani Olmo.

BRASILE (4-3-3): Bento; Danilo, Bremer, Beraldo, Ayrton Lucas; Douglas Luiz, Paquetá, Bruno Guimaraes; Raphinha, Rodrygo, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2