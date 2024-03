Inghilterra-Belgio è un’amichevole e si gioca martedì alle ore 20:45: notizie, probabili formazioni, tv, statistiche, streaming e pronostici.

Sì, di fronte c’era il Brasile ed il pubblico di Wembley si aspettava una prestazione ben diversa, ma il c.t. Gareth Southgate ne ha approfittato per fare degli esperimenti, lasciando in panchina numerosi titolari.

Il risultato? La sua Inghilterra ha rimediato la prima sconfitta dal Mondiale qatariota, quando nei quarti venne battuta dalla Francia di Mbappé. Sconfitta comunque indolore, visto che è arrivata in una gara che aveva poco valore e che serviva esclusivamente ai due allenatori per preparare i prossimi impegni ufficiali, quelli sì da non sbagliare (gli inglesi a giugno saranno di scena agli Europei, il Brasile in Copa America). Fatto sta che contro la Seleçao, apparsa più motivata ed intraprendente rispetto a Bellingham e compagni, la selezione dei Tre Leoni è tornata a perdere dopo oltre un anno, trafitta da un gol del 17enne Endrick (0-1), promesso sposo del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Southgate rimescolerà le carte nel secondo test nel giro di pochi giorni, sempre nel tempio di Wembley ma stavolta contro il Belgio di Romelu Lukaku.

I Diavoli Rossi, privi di De Bruyne e pure del centravanti della Roma, sono reduci da uno scialbo 0-0 a Dublino contro l’Irlanda, partita in cui ci si aspettava di più dagli uomini guidati dal commissario tecnico di origini calabresi Domenico Tedesco.

Il Belgio è rimasto a secco di gol per la prima volta dal dicembre 2022, quando il pareggio a reti bianche con la Croazia gli costò l’uscita dal Mondiale già dopo i gironi. Lukaku, nel frattempo, dovrebbe tornare dal 1 dopo aver smaltito un problema fisico ed ai suoi lati giocheranno molto probabilmente i velocissimi Doku e Bakayoko. Nell’Inghilterra, oltre agli infortunati Maguire e Walker, darà forfait anche capitan Harry Kane.

Come vedere Inghilterra-Belgio in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Inghilterra e Belgio è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Belgio, imbattuto da 12 partite, potrebbe creare più d’un problema agli inglesi, apparsi in confusione contro il Brasile. Rispetto alla gara di Dublino, in cui hanno affrontato un avversario che ha pensato quasi esclusivamente a difendersi, i Diavoli Rossi avranno di sicuro più occasioni: i gol non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Belgio

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Branthwaite, Gomez; Mainoo, Rice; Bowen, Bellingham, Rashford; Toney.

BELGIO (4-3-3): Kaminski; Meunier, Faes, Theate, Deman; Tielemans, Onana, Vermeeren; Bakayoko, Lukaku, Doku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1