Berrettini, dopo il malore la confessione inaspettata

Berrettini, il segreto del tennista romano non può più dirsi tale: adesso lo sanno tutti ed è stata una confessione davvero inaspettata.

Diciamoci la verità. Quando, durante il primo turno del Masters 1000 di Miami, ci siamo accorti che Matteo Berrettini stava per svenire, abbiamo temuto il peggio. Fortuna che si è trattato solo di un malore passeggero, dovuto probabilmente, come ha ipotizzato il tennista romano, ad un virus intestinale che lo avrebbe colpito il giorno prima di scendere in campo contro Andy Murray.

Ci siamo comunque presi – e con noi anche lui – un bello spavento. Ma un po’ per l’umidità, un po’ per il virus di cui sopra, era inevitabile che accadesse. Sembra, ad ogni modo, che l’azzurro stia decisamente meglio. Ha fatto ritorno in Europa e si trova, più precisamente, come abbiamo appreso grazie alla geolocalizzazione su Instagram, a Montecarlo, nel Principato di Monaco. Tra qualche giorno farà rotta su Marrakech e avrà inizio, per lui, la parentesi sulla terra. Non gioca sulla rossa da due anni e si è detto entusiasta al pensiero di tornare a giocare su una superficie che non sia il “solito” cemento o la sua amata erba. E noi siamo impazienti, dal canto nostro, di scoprire come renderà su un campo diverso da quelli su cui lo abbiamo visto in azione in occasione delle sue, per la verità poche, ultime apparizioni nel circuito.

In attesa che accada, un verdetto sul suo conto è già stato emesso. Arriva dal campionissimo Nicola Pietrangeli, che ha rilasciato un’intervista a WowMag lasciandosi sfuggire, tra una considerazione e l’altra, anche una confessione inaspettata. Leggi bene: ha spifferato uno dei “segreti” di Berrettini.

Berrettini voleva smettere: parola di Pietrangeli

L’ex tennista, che tantissimi titoli ha vinto nel corso della sua carriera, ha raccontato questo: “Due anni fa mi aveva detto che avrebbe voluto smettere. Ma questi ragazzi sono così fortunati da non rendersene neanche conto. Sono ricchi e famosi, che cosa vogliono di più? C’è la gente in giro che muore di fame”.

Quando gli è stato chiesto come mai Berrettini avesse detto ciò, la sua risposta è stata la seguente: “Questo lo dovete chiedere a lui. Io l’ho lasciato parlare e anche il fatto che abbia lasciato Vincenzo Santopadre mi fa capire che c’è qualcosa che non va. Il fatto che giocasse male perché vicino aveva una bellissima ragazza come Melissa Satta non vuol dire niente, perché tutti hanno accanto delle belle donne e non vuol dire che devi necessariamente giocare male a tennis”.

Pietrangeli ha sottolineato, infine, che il suo non vuole essere un attacco, ma fa comunque notizia il fatto che Matteo possa avergli detto, l’anno immediatamente successivo alla finale di Wimbledon, di voler apprendere la racchetta al chiodo. Pietrangeli si è detto fiducioso, invece, rispetto alla performance del romano a Miami: “Il fatto che abbia perso non mi preoccupa, Murray è ancora un ottimo giocatore. Questo era il secondo turno che faceva dopo mesi che non aveva giocato, per cui non ne farei proprio un dramma”. Il suo problema, dice l’ex tennista, restano le gambe, troppo “deboli per il suo fisico”.