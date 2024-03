Alcaraz, annuncio ufficiale: la rivelazione spiazza i tifosi

Alcaraz ha “violato” il patto con se stesso e comunicato ai tifosi una notizia ufficiale: chi l’avrebbe mai detto?

C’è stato un tempo in cui Carlos Alcaraz non faceva una gran simpatia al popolo del tennis. Sembrava talmente pieno di sé, per certi versi addirittura presuntuoso e fin troppo arrivista, che nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo sul fatto che ad un certo punto, invece, sarebbe entrato a far parte dell’Olimpo dei tennisti più amati di tutto il circuito.

Chi lo sa, magari è stata proprio la vicinanza a Jannik Sinner che gli ha aperto gli occhi a riguardo. Forse è anche merito dell’azzurro se l’iberico, oggi, ha imparato a comportarsi in maniera molto più semplice e spontanea. E a ridimensionare il suo talento, che indubbiamente c’è, ma del quale non dovrebbe essere troppo sicuro, perché nel tennis, come nello sport in generale, non sai mai cosa possa accadere. Probabilmente ha imparato anche un’altra lezione molto preziosa, dal suo amico e rivale di origini altoatesine: l’importanza di essere riservati e di separare la sfera pubblica da quella privata.

Pensateci bene: mentre di altri tennisti sappiamo vita, morte e miracoli, del fenomeno di Murcia sappiamo veramente molto poco. Così come, d’altra parte, siamo a conoscenza di pochissimi dettagli relativi alla vita del numero 3 del mondo. E solo oggi abbiamo scoperto, in virtù di questa riservatezza, che avevamo preso un granchio.

Alcaraz, chi l’avrebbe mai detto? Questa sì che è una sorpresa

In tanti erano convinti che l’erede di Rafael Nadal fosse felicemente fidanzato. Sono girati un po’ di nomi nel corso degli anni, come quelli di Maria Gonzalez Gimenez e di Lola Marandel. Nelle nostre congetture non c’era, però, niente di reale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baseline Highlights (@baselinehighlights)



Nei giorni scorsi, mentre Alcaraz si allenava in campo a Miami, qualcuno dalle tribune gli ha urlato la fatidica domanda: “Sei single?”. In primis Carlos ha ignorato quella voce fuori campo, ma poi si è voltato verso la direzione dalla quale sembrava provenire e, con un cenno del capo, ha risposto di sì.

Non c’è nessuna fidanzata, dunque, nella vita del numero 2 del mondo. E probabilmente neanche vuole che ci sia, ora come ora, concentrato com’è sulla sua carriera e sulla non semplice missione di mettere in tasca quanti più titoli Atp possibile. Ma chissà che qualcuna, dopo questa confessione ufficiale e inaspettata, non riesca a “sedurlo” e a far tornare il campione iberico sui propri passi…