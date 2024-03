Formazioni ufficiali Inghilterra-Belgio: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inghilterra-Belgio, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori dell’amichevole di lusso in programma tra due big del calcio europeo.

Una sfida mai banale. Protagonisti di percorsi di crescita con molti punti di contatto, Inghilterra e Belgio sono pronti ad animare il martedì di amichevoli dal respiro internazionale con una sfida che promette battaglia. Il match tra i “Tre Leoni” e i “Diavoli Rossi”, infatti, non sarà soltanto il confronto tra due proposte di gioco offensive e moderne. Ci sono molte individualità, infatti, che potrebbero far saltare il banco, orientando la direzione dell’incontro in una direzione piuttosto che nell’altra. Di seguito le scelte dei due CT:

INGHILTERRA (4-2-3-1) Pickford; Konsa, Stones, Dunk, Chilwell; Mainoo, Rice; Bowen, Bellingham, Foden; Toney.

BELGIO: Sels; Castagne, Vertongen, Theate, Debast; Tielemans, Onana, Mangala; Trossard, Lukaku, Doku.

Inghilterra-Belgio, il pronostico marcatori

Quando il gioco si fa duro, Jude Bellingham comincia a giocare. O forse ad incantare. Il tuttocampista del Real Madrid, autore di una stagione che definire fantastica sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, è uno dei candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol. Sfruttando quella grandissima capacità che ha mostrato di capitalizzare anche le occasioni apparentemente più superficiali, l’ex Borussia Dortmund ha grandi chances di trovare il bandolo della matassa, siglando almeno un gol. L’opzione marcatore, almeno per questa sera, non può non ricadere su di lui.

Probabili ammoniti e tiratori di Inghilterra-Belgio

Con due compagini che raramente badano a calcoli, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un incontro frizzante con molte occasioni da una parte e dall’altra. Le conclusioni indirizzate nello specchio di porta avversario, sotto questo punto di vista, non dovrebbero mancare. A tal proposito, in casa Inghilterra, Declan Rice e Foden rappresentano opzioni intriganti in ottica tiratori. Il Belgio, però, non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale. Tutt’altro.

Sia pure in fase sperimentale, i “Diavoli Rossi” possono creare molti grattacapi alla retroguardia inglese sfruttando la fisicità e la velocità di alcuni suoi interpreti. Doku e Trossard, ad esempio, non dovrebbero mancare all’appuntamento con il tiro. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, occhio soprattutto a Dunk e Mangala. La sensazione è che il difensore inglese e il centrocampista belga, se attaccati in velocità, possano essere costretti a spendere almeno un cartellino giallo.