Sinner e Sofia: a Miami è arrivata la proposta di matrimonio

Sinner, galeotta fu la città di Miami: la proposta di matrimonio è inaspettatamente arrivata davanti a tutti.

La città di Miami ha da sempre e avrà per sempre un ruolo molto speciale, nella vita di Jannik Sinner. Sarà che all’Hard Rock Stadium ha sempre giocato ben oltre le sue possibilità, sarà che le sue vibes sono uniche ed inimitabili, fatto sta che la Florida, come ha più volte ammesso in passato, è uno dei suoi posti del cuore.

E lo sarà ancor di più adesso, visto e considerato che lì il tennista azzurro ha ricevuto la sua prima proposta di matrimonio. L’altoatesino, come noto, sta insieme a Maria Braccini da almeno un paio d’anni a questa parte. Sono molto discreti e bene attenti a fare in modo che la loro relazione non finisca sotto i riflettori, ma il loro amore procede a gonfie vele. Sono pazzi l’uno dell’altra e ne ha dato conferma, subito dopo gli Australian Open, la mamma di lei, che ha colto l’occasione per sottolineare che la loro è una storia serissima e che bisognerebbe, semplicemente, lasciarli in pace. Cosa che i media, in linea di massima, non avendo nulla da usare “contro” Jannik e Maria, fortunatamente fanno.

Il fatto è che la proposta di matrimonio di cui parlavamo sopra non c’entra proprio nulla con la bionda dalle curve mozzafiato che, in tempi non sospetti, si è legata sentimentalmente al tennista del momento. Non è lei ad avere aperto il cuore a Sinner e ad essersi detta pronta a promettergli amore eterno.

Sinner, galeotta fu Miami: l’ha fatto in pubblico

A conferma del fatto che Jannik, oltre ad essere un talento unico nel suo genere, è anche diventato un rubacuori, siamo qui per raccontarvi quello che è accaduto a Miami, dove Sinner è impegnato da qualche giorno nel Masters 1000 in cui lo scorso anno arrivò in finale.

Durante il derby contro il suo connazionale Andrea Vavassori, all’improvviso è comparsa sugli spalti una bandiera italiana. Su di essa c’era un messaggio rivolto proprio al numero 3 del mondo: “Sinner, la Sofi ti vuole sposare”. Non è dato sapere chi sia Sofia, ma di certo sarà una tifosa pazza di Jannik al punto da volerlo addirittura sposare. Peccato solo che il cuore dell’azzurro sia solo ed esclusivamente di Maria e che non ci sia trippa per gatti, dal punto di vista sentimentale.

Nulla vieta ai suoi fan, comunque, di provarci. Tanto è vero che in diverse occasioni, sulle tribunale dell’Hard Rock Stadium, sono comparsi cartelli e striscioni contenenti delle vere e proprie dichiarazioni d’amore.