Lotto, il terno è magico: 69mila euro

Lotto, nell’estrazione di sabato scorso è arrivata una vincita clamorosa con un terno magico giocato sulla ruota di Palermo. Ecco quello che è successo

Un terno magico. Un sogno. Magari qualche data particolare. Ed è uscito, regalando ad un fortunato scommettitore siciliano la bellezza di 69mila euro a fronte di un importo di 21 euro giocati. Insomma, ci credeva e anche tanto che quei tre numeri, giocati sulla ruota del capoluogo, potessero uscire davvero.

E alla fine la gioia è stata sicuramente immensa. Agimeg.it infatti racconta di come a Capaci, comune in provincia di Palermo appunto, con un terno secco su quella ruota (5-19-76) sono stati portati a casa quasi 70mila euro. La giocata, come detto, è stata complessivamente di 21euro, distribuiti con 6 euro sull’ambo e 15 euro sul terno. Sì, credeva davvero a quella combinazione e la fortuna ci ha messo la mano decisiva. Regalando in questo modo una vincita da urlo. Quella siciliana è il colpo più grosso centrato alla fine della scorsa settimana. Ma non è l’unico importante che il Lotto ha regalato.

Lotto, ecco le altre vincite

Al secondo posto di questa speciale classifica c’è un altro terno, centrato su tutte le ruote e giocato a Roma, nella Capitale. In questo caso il fortunato è riuscito a vincere 22.500euro proprio sotto Pasqua. Il momento migliore viste anche le belle giornate per staccare un poco e per regalarsi qualche ora in totale serenità insieme ai familiari più stretti.

Il gradino più basso del podio se lo prende Abano Terme, comune in provincia di Padova, che ha regalato una somma di 21.375euro. “Festeggia anche Pompei, in provincia di Napoli, con un terno da 15.000 euro. Invece, a Sedriano, in provincia di Milano con una vincita da 12.450 euro”. Insomma, oltre centomila euro è il computo totale di tutte queste vincite così importanti. Dei colpi straordinari che permettono di guardare all’immediato futuro con un certo ottimismo e con una certa tranquillità. Tutto molto bello. Ah, e auguri a tutti!