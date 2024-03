Win For Life, che gioia con lo zero: colpo da sogno

Win For Life, quando lo zero ti permette di vincere una cifra incredibile. Ecco cos’è successo nei giorni a un fortunato giocatore che ha centrato una vincita da sogno

Già il nome del gioco dice tutto: Win For Life. E se non masticate l’inglese ve lo traduciamo: vinci per la vita. Un gioco, quello che da un poco di tempo ormai è in tutte le sale autorizzate, che permette, di vincere davvero una rendita per l’intera vita.

Sì, il Win For Life permette a ogni utente che decide in questo caso di provarci, di portare a casa 3mila euro al mese per venti anni. Il premio è garantito, può essere destinabile a favore di terzi ed è anche ereditabile. In tutto questo, dal momento in cui il gioco è a disposizione, ha permesso a ben 471 persone di vivere praticamente di rendita. Un gioco che quindi alla fine, calcolatrice alla mano, permette di portare a casa la bellezza di 720mila euro.

Win For Life, che gioia con lo zero

Ovvio che ci sono anche dei premi minori. Come in tutti i giochi non si vince solamente il massimo ma anche importi di un altro genere. Ed è proprio di questo che vi parliamo. Una vincita particolare, centrata in Piemonte, precisamente nel capoluogo, a Torino, dove un fortunato giocatore nell’estrazione dello scorso lunedì alle 14 – così come riporta Agimeg.it – è riuscito a vincere non centrando nemmeno un numero. Sì, avete letto bene. Ha vinto con lo zero.

Ed è difficile anche questo, visto che il Win For Life estrae dieci numeri compresi tra l’1 e il 20 e un Numerone. Questo fortunato uomo tra gli estratti che sono stati 1 2 3 4 5 15 16 17 19 20 e Numerone 6 non ne ha centrato nemmeno uno, riuscendo nell’impresa di vincere la bellezza di 13.486 euro a fronte di una giocata di soli due euro. Insomma, un colpo da capogiro, uno di quelli che non cambiano la vita. Ma che però fanno un enorme piacere, su questo non possono esserci proprio dubbi.