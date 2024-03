Machac-Sinner, Atp Miami: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Machac-Sinner è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

L’ascesa di Jannik Sinner negli ultimi mesi è stata vertiginosa: ormai non è più un evento vedere l’altoatesino arrivare in fondo ai più importanti tornei del circuito tennistico, che siano Slam oppure Masters 1000. Ma Miami avrà sempre un posto speciale nel cuore del numero 3 al mondo: è proprio in Florida che l’azzurro ha giocato la sua prima finale Masters 1000 nel 2021, arrendendosi poi al polacco Hubert Hurkacz.

Da allora Sinner ai Miami Gardens ha sempre giocato almeno i quarti. Quest’anno lo farà per la quarta volta di fila e chi proverà a sbarrargli la strava verso la semifinale – incontrerebbe uno tra Daniil Medvedev e Nico Jarry – sarà il ceco Tomas Machac, che negli ottavi si è preso lo scalpo di un altro italiano, Matteo Arnaldi. Per il campione degli Australian Open 2024, così come per gli altri tennisti rimasti in gara, è la quarta tappa di un mini-tour de force. Niente giorni di riposo, saltati a causa dei violenti acquazzoni che nei giorni scorsi si sono abbattuti su Miami “rivoluzionando” il calendario. Sinner ieri ha battuto in due set l’australiano O’Connell ma non è filato tutto liscio come l’olio come potrebbe suggerire in un primo momento il risultato finale (6-4 6-3).

Il ceco è in gran forma

Complice una partenza al rallenty, l’italiano è finito immediatamente sotto di un break ed è stato costretto ad una non semplice rimonta. Una volta ritrovato ritmo, però, il match si è messo in discesa.

Non il Sinner migliore, insomma, anche se come era successo nel turno precedente con Griekspoor, l’azzurro ha raggiunto un livello tale da riuscire a riprendere per i capelli partite che in altre circostanze sarebbero scivolate via. Ora Machac, tennista che sta crescendo torneo dopo torneo e che sicuramente dopo Miami farà capolino nella top 50 del ranking. “Con lui sarà dura”, ha detto Sinner parlando del match che lo attende. Il ceco, oltre al nostro Arnaldi, in questo Masters 1000 ha già fatto fuori gente come Rublev e Murray e quasi certamente darà filo da torcere anche all’azzurro, che non ha mai affrontato prima d’ora.

Dove vedere Machac-Sinner in diretta tv e streaming

Il match tra Tomas Machac e Jannik Sinner, valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, sarà trasmesso mercoledì 27 marzo in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Prevista anche la diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand della nota pay tv satellitare. L’incontro inizierà non prima delle 20:00 (ora italiana).

Machac-Sinner: il pronostico

Solo 24 ore per rifiatare per entrambi e quello della stanchezza potrebbe essere un fattore in una partita che si preannuncia più equilibrata del previsto. Machac sta facendo un torneo fantastico: non è favorito ma potrebbe creare più d’un grattacapo ad un Sinner finora non brillantissimo. Almeno 21 i game complessivi.