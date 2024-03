Superenalotto, estrazione da record: tre vincite identiche

Superenalotto, quella di sabato scorso è stata un’estrazione da record. Tre vincite identiche hanno cambiato la vita a tre persone diverse. Ecco quello che è successo

Se nell’ultimo periodo è stato soprattutto il Lotto, insieme al 10eLotto, a catturare la nostra attenzioni con delle vincite davvero particolari e anche abbastanza ricche, nel concorso di sabato scorso è stato invece il Superenalotto a fare la voce grossa in maniera anche abbastanza importante.

Il 23 marzo è successa una cosa abbastanza incredibile – così come viene raccontato da Agimeg.it – che tocca da vicino tre appassionati. Tutti hanno fatto un cinque, che ha regalato loro la bellezza di 52.341,81 euro ciascuno, ma la cosa abbastanza strana è che tutte e tre le giocate avevano gli stessi numeri. Quindi nessuno è riuscito a centrare il sesto, quello diverso. E chissà quale era, per tutti. Non si saprà mai, ovviamente: ma la Dea Bendata ha deciso di baciare quasi tutta Italia.

Superenalotto, ecco i colpi più importanti

Le tre vincite, come detto, hanno abbracciato tutto Italia. Una delle tre è stata centrata a Cuorgnè, in provincia di Torino, un’altra a Chiusa, in questo caso a Bolzano, e l’ultima invece a Messina. In totale, infine, il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 23 marzo ha assegnato ben 355.553 vincite.