Superenalotto, 100mila euro non incassati: caccia agli ignari vincitori

Superenalotto, fate in fretta: ci sono centomila euro ancora non incassati e che potrebbero rimanere nelle casse di Sisal. Ecco la situazione che si sta venendo a creare

Fate presto. C’è il rischio altissimo che centomila euro possano rimanere nelle casse della Sisal. E come è possibile tutto questo? Un fatto che sta succedendo in Toscana, secondo quanto riportato da Repubblica, e che riguarda la bellezza di dieci giocatori che non hanno ritirato ancora la propria vincita al Superenalotto.

E non si capisce perché ancora non siano stati ritirati questi soldi. Magari qualcuno ha perso il biglietto (e ci potrebbe anche stare), ma è un fatto che riguarda come avrete capito dieci persone per una stessa cifra. Anche la Sisal in tutto questo ha deciso di lanciare un appello: “Chi ha i biglietti fortunati ritiri la vincita”. E nessuno onestamente riesce a darsi una spiegazione di quanto sta succedendo.

Superenalotto, ecco i numeri dei biglietti vincenti

Tutto è iniziato a dicembre 2023. SuperEnalotto-SuperStar promuove l’iniziativa speciale «New Year’s Show» in cui assegna novecento premi da diecimila euro ciascuno nell’arco di tre concorsi speciali consecutivi giovedì 28 dicembre, venerdì 29 dicembre e sabato 30 dicembre 2023. Ve ne abbiamo parlato di questa iniziativa anche da queste colonne, e probabilmente le persone che hanno avuto quel biglietto in mano nemmeno sapevano dell’evento. Fatto sta che fino all’altro ieri nessuno aveva incassato questa somma.

Ormai rimangono pochissimi giorni per ritirare la vincita, tra oggi e fino a dopodomani. Insomma, qualcosa di incredibile che ha fatto scattare “l’allarme” anche alla Sisal che come detto ha lanciato un appello. Serve velocità, altrimenti questi diecimila euro non potranno essere più riscossi. Ma quali sono i biglietti vincenti e che nessuno forse sa di avere in mano. Repubblica scrive che i vincitori dovrebbero essere a Campi Bisenzio (Firenze), a Colle di Val d’Elsa (Siena), Firenze, Orbetello (Grosseto), Barberino di Mugello (Firenze), Pistoia e Collesalvetti (Livorno). Fate in fretta, il tempo stringe e poi potreste rimanere solamente con un mucchio di rimpianti. Ed è quello che noi non vogliamo, amici toscani!.