Maria Braccini gelosa di Sinner: aveva occhi solo per lei

Sinner ha strabuzzato gli occhi non appena l’ha vista. Quello che è successo ha fatto ingelosire la sua dolce metà.

Il fatto che non l’abbia nominata, mentre ringraziava tutte le persone che gli sono state accanto in quest’impresa, non significa che lei non abbia avuto un ruolo determinante in tutto ciò. Anzi, lo avrà certamente supportato e sostenuto come meglio poteva. E avrà contribuito, di conseguenza, a rendere possibile quest’ascesa, oltre che la conquista del suo primo Slam.

Jannik Sinner, però, ha deciso così. Ha capito che è molto meglio, di certi tempi e in certi ambienti, proteggere le persone che si amano, piuttosto che darle in pasto alla stampa e ai ficcanaso. È per questo motivo che non ha citato la sua fidanzata, Maria Braccini, che pur muovendosi nell’ombra è sempre lì, a un passo da lui. C’era alle Finals, ma lo abbiamo scoperto solo dopo grazie al carosello di foto che la ragazza ha postato, ed è possibile che fosse anche a Melbourne. Non lo sappiamo. E forse neanche ci interessa. Meglio rispettare la volontà del nostro campione del cuore, a questo punto.

Molto probabilmente, però, anche lady Sinner si sarà accorta del fatto che il rosso, neo campione Slam, ha avuto occhi solo per lei, durante la cerimonia di premiazione. E chissà, magari ne sarà stata anche un po’ gelosa.

Sinner, non solo Ana: anche “lei” era bellissima

Non è per una donna che Jannik ha strabuzzato gli occhi, nel momento in cui gli organizzatori degli Australian Open lo hanno premiato per il suo incredibile successo. Anche se sul palco allestito nell’arena, per la verità, ce n’era una che gli occhi fuori dalle orbite li ha fatti uscire un po’ a tutti.

Gli spettatori più attenti si saranno certamente accorti che l’onore di tirar fuori la coppa dalla sua custodia è spettato ad una bellissima moretta, griffata dalla testa ai piedi. Il suo nome è Ana de Armas, è un’attrice e modella cubana naturalizzata spagnola ed ha ipnotizzato, con i suoi splendidi occhi, il pubblico internazionale. È stata lei ad estrarre il trofeo di Sinner dall’elegantissima valigia firmata Louis Vuitton.

E poco importava, in quel momento, quanto bella fosse la ragazza che reggeva in mano la coppa a lui destinata. Jannik aveva occhi solo per lei, per la sua coppa appunto, così a lungo bramata, sognata, desiderata. Stai tranquilla, quindi, Maria: la sola di cui essere gelosa, tutt’al più, è lei.