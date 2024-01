Sinner, silenziosa ma importante: tifosi scatenati

Sinner, i tifosi si sono letteralmente scatenati non appena ce n’è stata occasione: nei commenti la sua arma segreta.

A mamma Siglinde e papà Hanspeter ha riservato le parole più belle che un genitore possa sperare di sentirsi dire. Si è augurato, cioè, che tutti i bambini del mondo possano essere cresciuti da due persone come loro. Due persone che lo hanno sempre lasciato libero di essere chi volesse.

Perché Jannik Sinner ha vissuto molte vite, prima di arrivare qui. Prima è stato uno sciatore, poi un calciatore. Infine, un tennista. E nessuno dei due si è mai opposto ai suoi desideri, alla sua voglia di cambiare. Se lo avessero fatto, oggi avremmo un campione in meno. Invece, per fortuna, gli hanno permesso di partire alla volta di Bordighera, di allenarsi e di spianarsi la strada in vista di quell’ascesa formidabile alla quale abbiamo avuto l’onore di assistere negli ultimi mesi. Ma guai, Jannik non ve lo permetterebbe, a dimenticarvi del fratello Mark: anche lui ha avuto un ruolo imprescindibile in questo processo, in questa evoluzione senza precedenti.

E poi c’è lei. L’arma segreta del rosso più famoso al mondo. Silenziosa, discreta, mai invadente o, peggio ancora, ingombrante. Molto diversa da tutte le altre wag, ma forse per questo ancor più preziosa. Lei, che solo una volta s’è fatta vedere in pubblico al suo fianco – a San Siro, alla fine dello scorso anno – merita di essere citata ed acclamata tanto quanto il resto della famiglia Sinner.

Sinner, lode a Maria Braccini: invisibile ma non troppo

La lei di cui parliamo è ovviamente Maria Braccini, la fidanzata “invisibile” del campionissimo azzurro. Jannik, per cui la privacy è tutto, la protegge dai paparazzi e dai “pescecani” che in queste love story ci sguazzano allegramente. Sebbene per tenere fede ai suoi principi non l’abbia nominata, dall’alto del podio di Melbourne, va da sé che anche lei sia stata preziosissima in questo cammino verso l’Olimpo.

È ormai evidente che abbiano sottoscritto, in maniera informale, un accordo di riservatezza, ma uno strappo alla regola ieri ci stava tutto. E infatti, in mezzo al mare di commenti ricevuti da Sinner dopo il trionfo a Melbourne, ce n’è anche uno della splendida Maria. “Grazie”, si è limitata a scrivere la ragazza, che ha aggiunto un cuore e una faccina in lacrime.

Non poteva immaginare, la Braccini, cosa avrebbe scatenare quel commento. Tanti tifosi si sono affannati a sottolineare che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, ad evidenziare i suoi meriti “nell’affermazione di questo immenso e adorabile campione”. E chissà che un giorno il rosso di San Candido non possa imparare a fidarsi del gossip e spalancare alla bella Maria le porte del suo box.