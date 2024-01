Sanremo, il duetto vale oro: l’annuncio rimescola le carte

Sanremo, cambiano ancora una volta le previsioni dei bookmaker: la notizia sui duetti ha rimesso tutto in discussione.

Prima era la favorita indiscussa. Poi, dopo che la sala stampa ha ascoltato tutti i brani che dal 6 febbraio prossimo saranno in gara, le quote sono leggermente cambiate. Il suo nome è ancora sul podio, quello sì, ma c’è stato un sorpasso, in termini meramente “previsionali”, da parte di Annalisa.

Come vi avevamo raccontato qui, sarebbe lei, adesso, la favorita per la vittoria dell’ormai imminente Festival di Sanremo. La cantautrice savonese avrebbe, secondo gli analisti, molte più chance di vincere di tutti gli altri artisti in gara nella città ligure. Ne avrebbe di più anche rispetto ad Angelina Mango, che la bella e talentuosa rossa ha spodestato dopo che l’intelligenza artificiale ne aveva decretato il trionfo indiscusso. Sta di fatto che il Festival deve ancora iniziare e che può succedere di tutto, sul palco dell’Ariston. Perfino che alla fine le cose vadano in maniera completamente diversa da come ci aspetteremmo.

L’ipotesi che accada non è poi così remota, tra l’altro, dal momento che nelle ultime ore le quote sono variate ancora una volta. L’annuncio ufficiale sui duetti, infatti, come certamente si sarà accorto chi controlla meticolosamente le previsioni dei bookmaker, ha fatto registrare dei cambiamenti piuttosto consistenti che rimettono tutto in discussione.

Sanremo, saliscendi senza fine: le quote cambiano di nuovo

Se prima la vittoria di Angelina Mango era data a 5,5, adesso il suo trionfo vale tra 3,5 e 4 volte la posta. Gli analisti hanno cambiato idea nel momento in cui hanno scoperto che sarà lei, senza ombra di dubbio, la regina incontrastata della serata del Festival dedicata ai duetti.

A questo punto, e avete ragione, vi starete giustamente chiedendo in che modo il duetto possa pesare così tanto sulla sua performance sanremese. Ecco, il punto è che la cantautrice porterà sul palco dell’Ariston un omaggio al papà Pino, scomparso due lustri fa ma mai dimenticato, in quanto cantautore di successo, dal pubblico italiano. Sarà accompagnata dal quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma e si tratterà, sicuramente, di un momento estremamente commovente ed emozionante.

La notizia ha rafforzato, perciò, l’ipotesi che Angelina possa vincere questa edizione del concorso canoro dedicato alla musica italiana. La giovane marateota era in pole ancor prima che arrivasse l’annuncio ufficiale sui duetti da Sanremo, perciò non c’è nessuna sorpresa. Si tratta, semmai, di una conferma. Ma una settimana ancora manca all’inizio della kermesse e il saliscendi di quote, siamo pronti a giurarci, non è che all’inizio.