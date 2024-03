La “primavera araba” del tennis: cambia tutto, rivoluzione totale

Tennis, uomini e donne insieme in un circuito esclusivo riservato solo a 200 giocatori: prende vita il Premier Tour.

Non c’è nulla di cui sorprendersi. Che gli arabi stessero ammiccando al tennis era già chiaro da tempo e per due sostanziali motivi: il primo perché stanno chiedendo a gran voce la possibilità di avere un Masters 1000 tutto loro; il secondo è da ricercarsi, invece, nel fatto che si siano resi disponibili ad ospitare a Jeddah le Next Gen Atp Finals fino al prossimo 2027.

Era ovvio che fosse solo questione di tempo, quindi, perché chiedessero qualcosa in più. Soprattutto in questo momento di rinascita del tennis, essendo ulteriormente aumentato, nel corso delle ultime stagioni, l’interesse attorno ai due circuiti maggiori. I colloqui in tal senso sono stati già avviati in tempi non sospetti, tanto è vero che gli arabi stanno dialogando con Atp, Wta e i quattro Slam da un po’. E sembrano tutti d’accordo, se non sui dettagli, quanto meno su un presupposto comune: che sia necessario, cioè, monetizzare questo riscoperto interesse nei confronti dello sport più cool del momento.

È di qualche settimana fa, come si ricorderà, la notizia del possibile accorpamento dei due circuiti. Nel golf si è già fatto 3 anni fa, mentre sul fronte del tennis, sebbene gli arabi abbiano messo un sul piatto 1 miliardo per contribuire alle spese, non si riesce a raggiungere un accordo.

Tennis, gli arabi sono disposti a tutto: due le ipotesi sul piatto

Potrebbero succedere due cose, nel caso in cui Atp e Wta dovessero effettivamente accorparsi per effetto della “primavera araba”, nel senso di rinascita, del tennis mondiale.

I due circuiti maggiori sembrano volerci andare cauti: vedono l’intesa non come una fusione, ma come un progetto comune che punti alla commercializzazione congiunta di diritti televisivi e sponsorizzazioni. E sarebbero disposti, eventualmente, ad integrare nelle rispettive e già fitte programmazioni un ulteriore Masters 1000, vale a dire quello che gli arabi vogliono si giochi nel loro Paese.

La vedono diversamente, invece, gli organizzatori dei 4 Slam, che non disdegnano l’idea di un Premier Tour in cui convergano Atp e Wta. Così come è stato pensato, si tratterebbe di un circuito esclusivo, riservato a 100 uomini e a 100 donne. Nonché democratico, se vogliamo, nella misura in cui offrirebbe premi in denaro uguali ad ogni competizione. Tutto cambierà, insomma, solo che non sappiamo quando e non sappiamo neanche in che modo. Mettetevi l’anima in pace, comunque: prima del 2026, non se ne farà niente.