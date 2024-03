Emma Raducanu, cambio di programma: ne ha più di uno

Emma Raducanu non si dà per vinta: l’inaspettato cambio di programma è stato molto apprezzato dai follower della tennista.

È rimasta ferma ai box talmente tanto a lungo che al suo rientro c’è stata una specie di festa. I tifosi avevano sentito la mancanza di Emma Raducanu e lo dimostra il fatto che, proprio come a Matteo Berrettini, le sia stato dedicato uno scrosciante applauso di incoraggiamento. E dopo otto mesi di attesa, era il minimo che si potesse fare per accoglierla come meritava.

Peccato solo che, proprio adesso che sembrava sul punto di ingranare la marcia, la tennista britannica sia stata messa ko da un nuovo infortunio. L’ennesimo in una carriera che, seppur decollata da poco, è stata costellata da tantissimi stop&go dovuti, per l’appunto, ai problemi fisici più disparati. Un vero e proprio calvario, quello della regina degli Us Open 2021, che alla vigilia del Miami Open è culminato in un problema non meglio specificato alla schiena che l’ha costretta a sventolare bandiera bianca. Accolta in Florida con una wild card, avrebbe dovuto esordire contro la cinese Wang Xiyu, ma a poche ore dall’evento ha preferito ritirarsi e imbarcarsi per fare ritorno in Europa.

Non è dato sapere quanto l’infortunio sia grave o se, eventualmente, si sia trattato di un mero problema passeggero. Tutti sperano comunque che possa riprendersi in tempo per il 12 aprile, giorno in cui dovrà scendere in campo contro la Francia nell’ambito delle qualificazioni di Billie Jean King Cup. Sarà lei, di sicuro, a farci sapere se riuscirà a rimettersi per allora o meno.

Quanti assi nella manica Emma Raducanu

In attesa di comunicazioni ufficiali, abbiamo scoperto che la bella Emma ha un sacco di assi nella manica. Non ha un solo talento, ossia quello sportivo, ma se la cava abbastanza bene anche con la musica. Tanto è vero che, qualche ora fa, ha postato sui social network una clip che ce l’ha mostrata, a gran sorpresa, in una veste tanto inedita quanto affascinante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma. (@emmaraducanu)



La Raducanu, concentratissima, suona la tastiera con grande maestria ed eleganza. Una melodia malinconica, ma molto bene eseguita, che ci ha dato la possibilità di sbirciare più da vicino nella sua quotidianità. Che, contrariamente a come si potrebbe pensare, non è tutta palestra e tennis, ma è molto altro ancora.

Ed è proprio per questo motivo che, come si evince chiaramente dai commenti, questo video è piaciuto così tanto ai follower. Fino a che non potrà giocare, almeno, ci sarà qualcosa da guardare per sentirla più “vicina”.