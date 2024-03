Musetti-Shelton, Atp Miami: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Musetti-Shelton è un match valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

I violenti acquazzoni che si sono abbattuti nei giorni scorsi su Miami hanno stravolto il programma del torneo della Florida. E tra i tennisti costretti a scendere in campo a distanza di appena ventiquattr’ore dall’ultima partita c’è anche Lorenzo Musetti, che ieri ha esordito con un successo convincente nella sfida contro l’ostico russo Roman Safiullin, battuto con un perentorio 7-5 6-1.

Match senza sbavature stavolta per l’azzurro, tornato in fretta e furia negli States dopo essere diventato papà (era rientrato in Italia per assistere alla nascita del suo primogenito). L’obiettivo, adesso, è ritrovare quella continuità che manca ormai da troppo tempo. Soprattutto in vista dell’imminente stagione su terra – la superficie che lo esalta di più – in cui il carrarino sarà chiamato a difendere diversi punti. Non dovesse riuscirci perderebbe numerose posizioni nel ranking (attualmente è 24esimo). A Indian Wells Musetti si arrese nel secondo turno al danese Rune, a Miami invece se la vedrà con un altro top 20, il numero 17 al mondo Ben Shelton, altro astro nascente del tennis mondiale. Il confronto con il potente americano – stessa classe dell’italiano, 2002 – ci dirà se Musetti abbia davvero voltato pagina oppure se la bella vittoria su Safiullin sia stata solo episodica.

Secondo confronto tra i due

Lo statunitense, intanto, non ha avuto problemi all’esordio contro il talentino spagnolo Landaluce, sistemato in un’ora e 15 minuti (6-3 6-4). E proverà a bissare quegli ottavi di finale raggiunti già a Indian Wells, dove dovette alzare bandiera bianca davanti a Jannik Sinner.

Un solo precedente tra i due, che risale allo scorso giugno sull’erba londinese del Queen’s. Musetti e Shelton se le diedero di santa ragione, dando vita ad una partita spettacolare, ma alla fine fu l’azzurro ad aggiudicarsi il match dopo oltre 2 ore (4-6 6-4 6-4).

Dove vedere Musetti-Shelton in diretta tv e streaming

Il match tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton, valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami, sarà trasmesso nella serata di lunedì 25 marzo in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Prevista anche la diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand della nota pay tv satellitare. L’incontro inizierà non prima delle 21:05 (ora italiana).

Musetti-Shelton: il pronostico

Dall’ultimo testa a testa parecchie cose sono cambiate. Shelton continua la sua ascesa verso la top 10, Musetti invece si è un po’ smarrito e fatica a ritrovarsi. La vittoria su Safiullin è in ogni caso di quelle che possono dare morale: l’azzurro avrebbe tutte le carte in regola per disinnescare il gioco potente dell’americano, insidiosissimo con il suo mancino, ma dipenderà molto dalla sua tenuta mentale. Crediamo tuttavia che Musetti, pur partendo sfavorito, possa dare filo da torcere a Shelton in una gara da almeno 23 game totali.