I pronostici di lunedì 25 marzo: amichevoli, Serie C, Segunda Division

I pronostici di lunedì 25 marzo: posticipi in Serie C e Segunda Division spagnola e tante amichevoli internazionali.

L’avventura di Jon Dahl Tomasson da commissario tecnico della Svezia è iniziata con una sconfitta clamorosa: in Portogallo, giovedì scorso, la selezione scandinava è stata demolita dai lusitani (5-2). Qualche progresso, però, in particolar modo in fase di possesso palla, c’è stato.

Tomasson ha probabilmente trovato il modo di sfruttare il potenziale offensivo dei vari Kulusevski, Isak e Gyokeres: contro l’Albania deludente contro il Cile una vittoria appare probabile.

Successo alla portata anche per la Serbia contro Cipro, mentre Montenegro-Macedonia del Nord promette gol.

Pronostici altre partite

Nel posticipo di Serie C il Crotone va a caccia di tre punti fondamentali in zona playoff: il ritorno di Zauli in panchina potrebbe dare la giusta scossa contro la Casertana disastrosa nell’ultimo periodo in trasferta. In Spagna risultato positivo possibile per l’Albacete che ha urgente bisogno di punti salvezza contro il Ferrol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Crotone vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Crotone-Casertana, Serie C, ore 20:30

Vincenti

• Serbia (in Cipro-Serbia, Amichevole internazionale, ore 18:00)

• Svezia (in Svezia-Albania, Amichevole internazionale, ore 19:00)

• Albacete o pareggio (in Albacete-Ferrol, Segunda Division, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bodo Glimt-Molde, Amichevole, ore 13:00

• Svezia-Albania, Amichevole internazionale, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Germania U20-Francia U20, Amichevole internazionale, ore 15:00

• Montenegro-Macedonia del Nord, Amichevole internazionale, ore 18:00

• Crotone-Casertana, Serie C, ore 20:30

Il “clamoroso”

Albacete vincente e almeno un gol per squadra (in Albacete-Ferrol, Segunda Division, ore 20:30)