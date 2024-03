Francia-Germania, amichevole: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Francia-Germania è un’amichevole e si gioca sabato alle ore 21:00: notizie, probabili formazioni, tv in chiaro, statistiche, streaming e pronostici.

Seconda amichevole tra Francia e Germania nel giro soli 7 mesi e curiosamente sono stati proprio i tedeschi, nemici storici, a regalare ai vicecampioni del mondo l’unico dispiacere del 2023, battendo 2-1 i Bleus al Signal Iduna Park di Dortmund lo scorso settembre.

Da allora la rappresentativa guidata da Didier Deschamps non ha più perso e nelle successive quattro partite ha ottenuto tre vittorie (Olanda, Scozia e Gibilterra) e un pareggio (Grecia). Tuttavia, il primo posto nel girone di qualificazione ad Euro 2024 – le avversarie erano Olanda, Grecia, Irlanda e Gibilterra – non è mai stato in discussione. Sette successi in otto giornate per una Francia che si è rilassata solo al’ultima giornata, ad obiettivo già raggiunto, pareggiando 2-2 con gli ellenici. Un dominio totale quello di Mbappé e compagni (29 gol segnati e 3 incassati) che saranno i favoriti principali nella rassegna internazionali che prenderà il via il prossimo giugno. Deschamps, dopo aver riportato la Francia sul tetto del mondo nel 2018 e dopo essersi aggiudicato la penultima edizione della Nations League, ha messo nel mirino quell’Europeo che i transalpini non vincono dal 2000. In Germania, tra qualche mese, i primi avversari dei Bleus saranno Olanda, Austria e un’altra selezione di cui conosceremo il nome solo dopo i gli spareggi.

Germania ringiovanita

Siamo all’anno zero invece per la Mannschaft, che la scorsa estate dopo tre preoccupanti sconfitte nei test con Polonia, Colombia e Giappone ha esonerato Hansi Flick, sostituendolo con Julian Nagelsmann.

L’ex tecnico di Lipsia e Bayern Monaco ha tentato di apportare qualche correttivo ma le prime uscite non sono state esaltanti. Dopo aver battuto gli USA, la Germania ha pareggiato con il Messico e rimediato due k.o. con Turchia e Austria. Insomma, il percorso di avvicinamento all’Europeo casalingo sta destando più d’una preoccupazione. Nagelsmann è riuscito a convincere Kroos ha tornare in nazionale ma a Saint-Denis non avrà Neuer, infortunato. Tanti invece sono rimasti a casa: da Gnabry a Goretzka, passando per Sule, Sané, Hummels e Werner. Il modulo scelto potrebbe essere il 4-2-2-2, con Musiala e Wirtz alle spalle di Havertz e Fullkrug. Nella Francia invece sarà assente Griezmann, che ha dato forfait per la prima volta in sette anni a causa di un problema fisico (84 presente consecutive per il giocatore dell’Atletico Madrid). In attacco Mbappé e Dembélé supporteranno il veterano Giroud.

Come vedere Francia-Germania in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Francia e Germania è in programma sabato alle 21:00 allo Stade de France di Saint-Denis, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 20 ma potrà essere seguita anche su Sky su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Francia dovrebbe riuscire a vendicare la sconfitta di settembre ma, come sette mesi fa, dovremmo assistere ad una gara prolifica, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Francia-Germania

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Clauss, Pavard, Upamecano, T. Hernandez; Rabiot, Tchouaméni, Camavinga; Dembélé, Giroud, Mbappé.

GERMANIA (4-2-2-2): ter Stegen; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Kroos, Gundogan; Musiala, Wirtz; Havertz, Fullkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2