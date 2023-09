Germania-Francia, amichevole: tv, probabili formazioni, pronostici

Germania-Francia è un’amichevole e si gioca martedì alle ore 21:00: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Il mastodontico Signal Iduna Park, “casa” del Borussia Dortmund, ospiterà l’amichevole di lusso tra Germania e Francia, due big del calcio europeo e mondiale nonché due rivali acerrime anche per motivi extracalcistici.

I tedeschi non stanno prendendo parte alle qualificazioni per i prossimi campionati europei perché avranno l’onere e l’onore di organizzarli la prossima estate. Nell’ultimo periodo hanno disputato solo gare amichevoli ma non c’è stato quel cambio di passo atteso in seguito al clamoroso flop in Qatar, con la Germania eliminata già dopo la fase a gironi ed incapace di arrivare almeno seconda in un gruppo con Spagna, Costa Rica e Giappone. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta per 4-1 di sabato scorso nel test contro il Giappone, che a novembre aveva già regalato un dispiacere alla Mannschaft. La federazione è corsa ai ripari, decidendo di esonerare Hans-Dieter Flick, l’ex tecnico del Bayern Monaco che dopo aver vinto tutto al timone dei bavaresi aveva preso il posto di Joachim Low. Un “terremoto” inatteso ma non più rinviabile visto che nelle ultime cinque amichevoli la Germania ha fatto registrare quattro sconfitte e un pareggio.

La Germania riparte da Voller

Farà da traghettatore, almeno fino a quando non verrà scelto il sostituto, l’ex attaccante della Roma Rudi Voller, che aveva già ricoperto il ruolo di selezionatore nei primi anni ’00.

In Germania arriva una Francia che sta letteralmente dominando il proprio girone: dopo cinque giornate è a punteggio pieno, con la qualificazione ad Euro 2024 ormai in tasca. I vicecampioni del mondo scoppiano di salute e fargli gol ultimamente è quasi impossibile, considerato che non subiscono gol dalla finale mondiale con l’Argentina. Didier Deschamps e i suoi uomini sono reduci dal successo contro l’Irlanda (2-0), in cui sono andati a segno Tchouaméni e l’interista Thuram. Per quanto riguarda le formazioni, nella Germania i cambiamenti non saranno pochi, anche se Voller non potrà disporre del talento Musiala. Turnover anche per Deschamps, che deve rinunciare al milanista Giroud.

Come vedere Germania-Francia in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Germania e Francia è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Voller, o chi gli succederà, dovrà capire qual è il motivo di questo corto circuito che ad un tratto ha bloccato il processo di crescita della “nuova” Germania. Non sarà semplice riuscirci in poco tempo, e soprattutto non ci si può aspettare che la Mannschaft cambi rotta contro una selezione fortissima come quella francese. Transalpini favoriti ma non ci aspettiamo una vittoria netta da parte di Mbappé e compagni, anche alla luce della voglia di riscatto dei tedeschi. Almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Germania-Francia

GERMANIA (4-5-1): ter Stegen; Henrichs, Sule, Rudiger, Gosens; Kimmich, Gross, Gundogan, Brandt, Muller; Gnabry.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Pavard, Saliba, Disasi, T. Hernandez; Camavinga, Tchouaméni, Griezmann; Coman, Kolo Muani, Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2