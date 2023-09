Gratta e vinci, nessuno se lo spiega: ha vinto senza giocare

Gratta e vinci, la rivalità lo ha accecato e alla fine è successo qualcosa di veramente incredibile: ecco come ha vinto senza giocare.

Certe persone, si sa, sono più competitive di altre. Vogliono sempre avere lo smartphone più costoso, la macchina più bella, la casa più elegante. Non tollerano, quindi, il pensiero che qualcuno a loro vicino possa avere più di quanto non abbiano loro stessi. E Dwayne Skidmore, a quanto pare, era fatto proprio così.

Quest’uomo dell’Idaho, negli Stati Uniti d’America, entrava in competizione per qualunque cosa. Faceva a gara, seppur in maniera giocosa, addirittura con sua figlia, Brittany. Non ci ha visto più dall’invidia, quindi, quando la ragazza, dopo aver acquistato un Gratta e vinci, è improvvisamente diventata ricca. Il tagliando in questione aveva portato nelle sue tasche la bellezza di 250mila dollari, mentre suo papà Dwayne non era mai riuscito a vincere il becco d’un quattrino. Dopo l’incredibile sorpresa, dunque, l’uomo si è messo in testa di fare meglio di lei. Ha così iniziato a comprare dei tagliandi nella speranza di poter incassare una cifra superiore a quella portata a casa dalla figlia, forse inconsapevole del fatto che cercare disperatamente la dea bendata non sia sufficiente ad attirarla.

Sta di fatto che un giorno, mosso dalla rivalità, ha deciso di puntare su un nuovo Gratta e vinci da 30 dollari. Fino a quel momento, invece, aveva sempre optato per quelli che ne costavano al massimo 5. In quel caso, però, aveva studiato le probabilità di vincita sul sito ufficiale e aveva deciso che The Motherload, con il suo premio massimo di 300mila dollari, faceva proprio al caso suo.

Gratta e vinci, il lieto (non troppo) fine

Si è così recato in un punto vendita Stop N’Go e ha acquistato un tagliando di quella serie, simboleggiata da un drago con delle monete d’oro. Preso dalla smania di vincere, non si è neanche preoccupato di grattare le finestrelle e di rimuovere la patina argentata: è andato dritto al sodo.

Ha grattato solo ed esclusivamente il codice a barre, così da porgerlo al commesso che si trovava dietro al bancone affinché lo scannerizzasse. Il suono emesso dal computer ha subito lasciato intuire che qualcosa di molto bello stesse accadendo in quel frangente. Le campane a festa annunciavano, infatti, che quel Gratta e vinci era vincente. A quel punto, Dwayne ha seriamente pensato di aver “battuto” la figlia Brittany e di aver vinto anche senza giocare.

E invece no. Una vincita c’è stata, ma non grossa quanto sperava. Quel biglietto gli ha permesso di vincere “solo” 1000 dollari. Non una gran somma, ma comunque sufficiente a porre fine, finalmente, a quella folle rivalità.